Νίκη της Μαρίν Λεπέν στον πρώτο γύρο των επόμενων προεδρικών εκλογών της Γαλλίας το 2027, δείχνει δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές, η οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνει στα σενάριά της τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ειδικότερα, η εταιρεία δημοσκοπήσεων Toluna-Harris Interactive εξέτασε τέσσερα σενάρια που περιλαμβάνουν διαφορετικούς υποψηφίους τόσο από την αριστερά όσο και από το κέντρο, αναφέρει το Bloomberg. Ο σημερινός πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για τρίτη συνεχόμενη θητεία.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η έρευνα εκτιμά ότι η Λεπέν θα συγκέντρωνε το 31% ή το 32% των ψήφων στον πρώτο γύρο. Τα σενάρια περιλαμβάνουν ως αντιπάλους της Λεπέν τον πρώην κεντρώο πρωθυπουργό του Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος συγκεντρώνει 22% έως 24%, ή τον σημερινό πρωθυπουργό Γκάμπριελ Ατάλ, με ποσοστό 20% έως 23%.

Σύμφωνα με την έρευνα που συμμετείχαν 2.496 ενήλικες, ο Ζαν Λυκ Μελανσόν της Ανυπότακτης Γαλλίας θα ερχόταν στην τρίτη θέση με ποσοστό 15% έως 17%, μπροστά από τον σοσιαλιστή Ολιβιέ Φορ ή τον Ραφαέλ Γκλικσμάν της κεντροαριστεράς.

Η Λεπέν έχασε δύο φορές τη γαλλική προεδρία σε αναμετρήσεις απέναντι στον Μακρόν, το 2017 και το 2022. Το κόμμα της κέρδισε την τρίτη θέση στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής μετά την αποχώρηση εκατοντάδων υποψηφίων από το κέντρο και την αριστερά στον δεύτερο γύρο. Η δημοσκόπηση ερευνά αν η Μαρίν Λεπέν θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτό το αποτέλεσμα και να το χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για την προεδρία.

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων πραγματοποίησε διαδικτυακές συνεντεύξεις μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων την Κυριακή και τη Δευτέρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.