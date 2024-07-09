Παράνομα νοσοκομεία με σκοπό να προσφέρουν υπηρεσίες πλαστικής χειρουργικής σε φυγάδες και σε απατεώνες βοηθώντας τους με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν τη σύλληψη λειτουργούν στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το BBC δύο τέτοια νοσοκομεία έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών και είναι πιθανόν να κλείσουν «τις επόμενες εβδομάδες» μετά την έφοδο της αστυνομίας σε ένα παρόμοιο νοσοκομείο στα νότια προάστια της Μανίλα τον περασμένο Μάιο.

Το κρυφό αυτό νοσοκομείο στην πόλη Pasay διέθετε εργαλεία μεταμόσχευσης μαλλιών, οδοντικά εμφυτεύματα και προϊόντα για την λεύκανση του δέρματος τα οποία και κατασχέθηκαν πριν από δύο μήνες.

«Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εντελώς νέο άτομο από αυτά», δήλωσε ο Winston John Casio, εκπρόσωπος της Προεδρικής Επιτροπής κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος (PAOCC). Τα δύο παράνομα νοσοκομεία πιστεύεται ότι είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερα από αυτό στο Pasay, δήλωσαν οι αρχές.

Ανάμεσα σε αυτούς που επισκέπτονται τα κρυφά αυτά νοσοκομεία φέρεται να είναι εκείνοι από διαδικτυακά καζίνο, οι οποίοι εργάζονται παράνομα στις Φιλιππίνες, είπε ο κ. Casio.

Τα διαδικτυακά καζίνο ή Pogos όπως αλλιώς λέγονται (Φιλιππινέζικες Επιχειρήσεις Διαδικτυακού Παιχνιδιού) απευθύνονται σε παίκτες στην ηπειρωτική Κίνα, όπου ο τζόγος είναι παράνομος. Ωστόσο, η αστυνομία λέει ότι τα Pogos έχουν χρησιμοποιηθεί ως κάλυψη για εγκληματικές δραστηριότητες όπως τηλεφωνικές απάτες και εμπορία ανθρώπων.

Τρεις γιατροί - δύο από το Βιετνάμ και ένας από την Κίνα - ένας Κινέζος φαρμακοποιός και μια Βιετναμέζα νοσοκόμα συνελήφθησαν στην επιδρομή στο Pasay, κανένας από τους οποίους δεν είχε άδεια να εργαστεί στις Φιλιππίνες.

Οι Αρχές βρήκαν επίσης ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης, υποδηλώνοντας ότι η εγκατάσταση, η οποία ήταν περίπου 400 τ.μ., πρόσφερε διάφορες ιατρικές θεραπείες πέρα από πλαστικές επεμβάσεις. «Μοιάζουν με κανονικές κλινικές εξωτερικά, αλλά μόλις μπείτε, θα εκπλαγείτε από το είδος της τεχνολογίας που διαθέτουν», είπε ο κ. Casio.

«Αυτά τα νοσοκομεία δε ζητούν τα κατάλληλα δελτία ταυτότητας... Μπορεί να είσαι φυγάς ή παράνομος αλλοδαπός στις Φιλιππίνες», είπε.

Τα διαδικτυακά καζίνο άκμασαν υπό τον πρώην πρόεδρο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, ο οποίος επεδίωξε φιλικούς δεσμούς με την Κίνα κατά την εξαετή θητεία του που έληξε το 2022.Ωστόσο, ο διάδοχός του Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ εξέφρασε την πρόθεσή του να τα κλείσει, επικαλούμενος τους εγκληματικούς δεσμούς τους.

«Ο πρόεδρος δεν θέλει να χαρακτηριστούν οι Φιλιππίνες ως "κόμβος απάτης" και μας έδωσε μια οδηγία να τα κυνηγήσουμε», είπε ο κ. Casio.

