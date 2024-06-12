Σύμφωνα με πηγές της Λέγκα, στη συνάντηση που είχε σήμερα Τετάρτη στις Βρυξέλλες ο γραμματέας του κόμματος και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι με την Μαρίν Λεπέν, υπεγράφη συμφωνία η οποία «θα αποτελέσει βάση για τον διάλογο με όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς κομμάτων που μετέχουν στην ευρωομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία».

Σύμφωνα με τη Λέγκα, τα κύρια σημεία της συμφωνίας αυτής, είναι η ενότητα της συντηρητικής παράταξης, η απόρριψη οποιουδήποτε "ανοίγματος" προς την αριστερά και τους "ακραίους οικολόγους" και ισχυρή βούληση να αλλάξει η Ευρώπη. «Οι Ευρωπαίοι πολίτες εκφράσθηκαν με μεγάλη σαφήνεια, μόνον η Φον ντερ Λάιεν και ο Μακρόν δεν το κατάλαβαν», δήλωσε δηκτικά ο Ματέο Σαλβίνι μετά τη συνάντηση.

« Merci Macron ! » « Un bon ennemi ! » « Il va nous manquer ! »



Réunis à Bruxelles, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders et les autres leaders de l’extrême-droite européenne se réjouissent ouvertement de la dissolution de l’AN par Emmanuel Macronpic.twitter.com/8D2Ig5EJjs — François Beaudonnet 🌎 (@beaudonnet) June 12, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.