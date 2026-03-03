Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την Τρίτη σε διάγγελμά του ότι έδωσε εντολή να αποπλεύσουν προς τη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, τα αεροπορικά του μέσα και η συνοδευτική φρεγάτα, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι θα παρασχεθούν μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η γαλλική φρεγάτα «Languedoc».

Ειδικότερα, στο διάγγελμά του ο Μακρόν γνωστοποίησε ότι η γαλλική φρεγάτα «θα φτάσει ανοικτά της Κύπρου απόψε».

Adresse aux Français sur la situation en Iran et au Moyen-Orient. pic.twitter.com/SO2RKAOLEy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2026

«Διασφαλίζουμε παράλληλα στενό συντονισμό με τους συμμάχους μας, τους Ευρωπαίους εταίρους μας, πρωτίστως με τους Έλληνες φίλους μας, ώστε αυτή η προσπάθεια στην ανατολική Μεσόγειο να ενισχυθεί από τα πρόθυμα κράτη», πρόσθεσε.

«Αντιμέτωποι με αυτή την ασταθή κατάσταση και τις αβεβαιότητες των επόμενων ημερών, διέταξα το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, τα αεροπορικά του μέσα και τη φρεγάτα συνοδείας του να κατευθυνθούν προς τη Μεσόγειο», δήλωσε.

«Σήμερα, τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και μέσω αυτών διέρχεται περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως. Η Διώρυγα του Σουέζ και η Ερυθρά Θάλασσα βρίσκονται επίσης υπό ένταση και απειλή», εξήγησε ο αρχηγός του κράτους.

«Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε έναν συνασπισμό προκειμένου να συγκεντρώσουμε τους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, για την επανέναρξη και την ασφάλεια της κυκλοφορίας στις θαλάσσιες οδούς, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παγκόσμια οικονομία », είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του διαθέτει αμυντικές συμφωνίες με το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ότι θα επιδείξει αλληλεγγύη προς τους εταίρους της.

Όπως ανέφερε, μαχητικά αεροσκάφη Rafale, αντιαεροπορικά συστήματα και ραντάρ έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες και θα παραμείνουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν φέρει την «πρωταρχική ευθύνη» για τον πόλεμο που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενήργησαν «εκτός διεθνούς δικαίου» εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον της χώρας αυτής, ενώ συμπλήρωσε πως η Ιστορία δεν θα θρηνήσει για κανέναν «δήμιο».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φέρει την πρωταρχική ευθύνη για αυτήν την κατάσταση», τόνισε ο Μακρόν σε διάγγελμα που απηύθυνε προς τον γαλλικό λαό, υπενθυμίζοντας το «επικίνδυνο πυρηνικό πρόγραμμα» της Τεχεράνης, την υποστήριξή της σε «τρομοκρατικές ομάδες» σε Λίβανο και Υεμένη καθώς και σε πολιτοφυλακές στο Ιράκ, όπως και την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφάσισαν να ξεκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται εκτός διεθνούς δικαίου, τις οποίες δεν μπορούμε να εγκρίνουμε», τόνισε ο Μακρόν και συμπλήρωσε πως «η Ιστορία δεν θρηνεί ποτέ για τους δήμιους των λαών».







Πηγή: skai.gr

