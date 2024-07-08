Λογαριασμός
Λεπέν: Η νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης βραχυπρόθεσμα είναι αναπόφευκτη

«Η πρόοδός μας σε δύο χρόνια είναι απίστευτη», είπε η Λεπέν στο X 

Λεπέν

Η αρχηγός της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι η νίκη του κόμματός της είναι «βραχυπρόθεσμα είναι αναπόφευκτη» μετά τις εκλογές στις οποίες κέρδισε περισσότερες ψήφους από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αλλά κατέλαβε την τρίτη θέση όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές έδρες λόγω του εκλογικού συστήματος της Γαλλίας. 

«Η πρόοδός μας σε δύο χρόνια είναι απίστευτη», είπε η Λεπέν στο X , ενώ δεσμεύτηκε να «αξιολογήσει τι μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον».

Η Εθνική Συσπείρωση και οι σύμμαχοί της - μέλη των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών (LR), που επέλεξαν να συμμαχήσουν με το κόμμα της Λεπέν, κέρδισαν 142 έδρες στην Εθνοσυνέλευση, 53 περισσότερες από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές δύο χρόνια πριν, όταν δεν υπήρχε συνεργασία μεταξύ των δύο.

