Λεπέν: Η νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης βραχυπρόθεσμα είναι αναπόφευκτη

Η αρχηγός της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι η νίκη του κόμματός της είναι «βραχυπρόθεσμα είναι αναπόφευκτη» μετά τις εκλογές στις οποίες κέρδισε περισσότερες ψήφους από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αλλά κατέλαβε την τρίτη θέση όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές έδρες λόγω του εκλογικού συστήματος της Γαλλίας.

«Η πρόοδός μας σε δύο χρόνια είναι απίστευτη», είπε η Λεπέν στο X , ενώ δεσμεύτηκε να «αξιολογήσει τι μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον».

Η Εθνική Συσπείρωση και οι σύμμαχοί της - μέλη των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών (LR), που επέλεξαν να συμμαχήσουν με το κόμμα της Λεπέν, κέρδισαν 142 έδρες στην Εθνοσυνέλευση, 53 περισσότερες από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές δύο χρόνια πριν, όταν δεν υπήρχε συνεργασία μεταξύ των δύο.

Tous mes remerciements aux dix millions d’électeurs qui ont fait du RN, le premier parti en nombre de voix et en nombre de députés !



La progression en deux ans est incroyable et rend notre victoire à court terme inévitable. Elle va nous inviter à faire aussi le bilan de ce qui… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 8, 2024

