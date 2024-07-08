Οι Πατριώτες για την Ευρώπη δημιούργησαν σήμερα την πολιτική τους ομάδα στο ευρωκοινοβούλιο η οποία αποτελείται από 84 βουλευτές που προέρχονται από 12 χώρες.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά (Rassemblement National, Γαλλία) εξελέγη πρόεδρος της πολιτικής ομάδας.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά σημείωσε ότι «οι Πατριώτες για την Ευρώπη» αντιπροσωπεύουν την ελπίδα για τα δεκάδες εκατομμύρια πολίτες στα ευρωπαϊκά έθνη που εκτιμούν την ταυτότητά τους, την κυριαρχία και την ελευθερία τους. Ως πατριωτικές δυνάμεις, θα συνεργαστούμε για να ανακτήσουμε τους θεσμούς μας και να επαναπροσανατολίσουμε τις πολιτικές για να υπηρετήσουμε τα έθνη και τους λαούς μας».

Η πολιτική ομάδα αποτελείται από τα εξής κόμματα:

- Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National- Γαλλία): 30 ευρωβουλευτές

- Fidesz και Χριστιανοδημοκρατικό Λαϊκό Κόμμα (Ουγγαρία): 11 ευρωβουλευτές

- Λέγκα (Ιταλία): 8 ευρωβουλευτές

- ANO (Τσεχία): 7 ευρωβουλευτές

- Oath and Motorists (Τσεχία): 2 ευρωβουλευτές

- FPÖ (Αυστρία): 6 ευρωβουλευτές

- PVV (Ολλανδία): 6 ευρωβουλευτές

- VOX (Ισπανία): 6 ευρωβουλευτές

- Vlaams Belang (Φλάνδρα, Βέλγιο): 3 ευρωβουλευτές

- CHEGA (Πορτογαλία): 2 ευρωβουλευτές

- Λαϊκό Κόμμα της Δανίας (Δανία): 1 ευρωβουλευτής

- Φωνή Λογικής (Ελλάδα): 1 ευρωβουλευτής

- Πρώτη Λετονία (Λετονία): 1 ευρωβουλευτής

Σε έναν πρώτο απολογισμό των αιτιών που οδήγησαν στην ήττα της Εθνικής Συσπείρωσης παρά της υψηλές προσδοκίες του πρώτου γύρου των εκλογών προχώρησε ο επικεφαλής της στις βουλευτικές εκλογές, Ζορντάν Μπαρντελά ενώ προειδοποίησε ότι οι υποψήφιοι που δεν «συμμορφώθηκαν» με τη γραμμή του κόμματος, θα αποπεμφθούν.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά σχολίασε τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των γενικών εκλογών όπου η Εθνική Συσπείρωση (RN), τελικά κέρδισε συνολικά 125 έδρες στη νέα Εθνοσυνέλευση και τις 17 έδρες των Ρεπουμπλικανών του Έρικ Σιοτί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά «ανέλαβε» τη Δευτέρα «μερίδιο ευθύνης» στην «ήττα» του RN, λέγοντας «πάντα κάνουμε λάθη, τα έκανα και αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης μου τόσο για τη νίκη στις ευρωεκλογές όσο και για τη χθεσινή ήττα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σχολιάζοντας το γεγονός ότι κάποιοι από τους υποψηφίους της εθνικής Συσπείρωσης προέβησαν σε ρατσιστικές, ή συνωμοσιολογικές δηλώσεις, ο Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι «πιθανότατα θα πρέπει να εξετάσουμε την εκλογή στην Εθνοσυνέλευση αυτών των υποψηφίων».

Άνθρωποι που έχουν πει πράγματα που δεν συνάδουν με το όραμά μου, με αυτά που πρεσβεύουμε, με την πολιτική γραμμή που κουβαλάω, δεν θα συμμετάσχουν», επανέλαβε, λέγοντας ότι είναι «ένα-δύο άτομα».



