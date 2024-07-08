Εκλογές στη Γαλλία: Από 184 ως 186 έδρες το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, 160 ως 162 η παράταξη Μακρόν, 141 ως 143 η Λεπέν

Η συμμαχία της γαλλικής αριστεράς Νέο Λαϊκό Μέτωπο θα καταλάβει στη νέα γαλλική Εθνοσυνέλευση από 184 ως 186 έδρες, κατά νεότερη εκτίμηση του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού BFM. Από 160 ως 162 θα είναι οι βουλευτές της προσκείμενης στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν παράταξης.

Η ακροδεξιά παράταξη της Μαρίν Λεπέν θα έχει από 141 ως 143 βουλευτές.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα εκτιμάται ότι θα έχει από 65 ως 67 βουλευτές.

Στον χώρο της αριστεράς η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) εκτιμάται ότι θα έχει από 73 ως 80 βουλευτές, το Σοσιαλιστικό κόμμα από 60 έως 64 βουλευτές, οι Οικολόγοι από 33 ως 36 και οι Κομμουνιστές ανάμεσα σε 11 και σε 12 βουλευτές.

Στην προεδρική παράταξη η προσκείμενη στον πρόεδρο Μακρόν συνιστώσα εκτιμάται ότι θα έχει περί τους 100 βουλευτές ενώ ανάμεσα στους 50 και τους 60 θα είναι οι βουλευτές συμμαχικών κομμάτων.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα στην Εθνοσυνέλευση θα υπάρχουν τρεις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις και για τη συγκρότηση απόλυτης πλειοψηφίας θα πρέπει να συνεργαστούν δύο, η τουλάχιστον τα μεγαλύτερα τμήματα τους.

Ο πρόεδρος Μακρόν θα λάβει τις αποφάσεις του αφού συγκροτηθεί σε σώμα η Εθνοσυνέλευση και μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ όπου θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του, αλλά θα προσφέρει τις υπηρεσίες του όσο είναι αναγκαίο.

Ο διορισμός νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία είναι αρμοδιότητα του προέδρου - όμως η Εθνοσυνέλευση έχει την δυνατότητα να τον ρίξει, σε περίπτωση που υιοθετήσει πρόταση μομφής με απόλυτη πλειοψηφία.

Μακρόν: Απέφυγε την πανωλεθρία, αλλά η συνέχεια αναμένεται περίπλοκη

Καθώς η συμμαχία του κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πάνω από την άκρα δεξιά, στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε την πανωλεθρία που προέβλεπαν ειδήμονες μεν, όμως η συνέχεια αναμένεται περίπλοκη - στο εσωτερικό, στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό, καθώς και σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με ινστιτούτα δημοσκοπήσεων, ο συνασπισμός του προεδρικού κόμματος Renaissance και των κεντροδεξιών συμμάχων του αναμένεται να καταλάβει από 150 ως 180 έδρες στην Εθνοσυνέλευση, πίσω από τη συμμαχία της γαλλικής αριστεράς (171 ως 187). Αλλά, πάνω απ’ όλα, μπροστά από την άκρα δεξιά, το κόμμα Rassemblement national της Μαρίν Λεπέν, που για καιρό φερόταν να είναι φαβορί, όμως εντέλει ήρθε τρίτο, χάρη στο «δημοκρατικό μέτωπο» που συγκροτήθηκε ανάμεσα στους δυο γύρους.

Σε κάθε περίπτωση, το στρατόπεδο των μακρονιστών, το οποίο διέθετε σχετική πλειοψηφία 250 εδρών στη γαλλική εθνική αντιπροσωπεία, υπέστη μείωση της ισχύος του. Κι ο αρχηγός του, ο οποίος απολάμβανε αφότου ανέλαβε την προεδρία το 2017 εξουσία στην πράξη αναμφισβήτητη, απώλεσε την αύρα του.

Ο αρχηγός του κράτους υπέστη τις συνέπειες της απογοήτευσης, αν όχι της οργής, των ίδιων των πιστών του, αφού αποφάσισε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης την 9η Ιουνίου κατ’ ουσία μόνος του, μετά την οδυνηρή ήττα της παράταξής του στις ευρωεκλογές. Και πλέον ο «κάθετος» τρόπος που ασκεί την εξουσία επικρίνεται ανοικτά. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Γκαμπριέλ Ατάλ, που διεξήγαγε την εκστρατεία και μπορεί να πιστωθεί εν μέρει το αποτέλεσμα, δήλωσε χθες ότι «αυτή τη διάλυση δεν την επέλεξα», πάντως «αρνήθηκα να την υποστώ».

Ο κ. Μακρόν, που θύμιζε λίγο καιρό πριν από την επανεκλογή του το 2022 ότι η Γαλλία δεν έχει «κοινοβουλευτικό σύστημα», θα χρειαστεί στο εξής να συνθέτει με πολιτικούς αντιπάλους του, χωρίς τους οποίους δεν θα είναι εφικτή καμιά πλειοψηφία, ούτε καν σχετική.

Μολαταύτα, ήταν αισθητή μια κάποια ανακούφιση στο προεδρικό στρατόπεδο. «Η κεντρώα παράταξη είναι ακόμη όντως ζωντανή», εξηγούσαν πηγές στο περιβάλλον του αρχηγού του κράτους, τονίζοντας ταυτόχρονα πως απαιτείται «σύνεση» στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Αντίθετα με όσα λογάριαζε το Ελιζέ, η γαλλική αριστερά δεν διχάστηκε, τουλάχιστον όσο πλησίαζαν οι εκλογές, απεναντίας αποδείχθηκε συσπειρωμένη, υπό το λάβαρο του Νέου Λαϊκού Μετώπου.

Ενώ ο γάλλος πρόεδρος, ο οποίος υποσχόταν να δώσει αγώνα εναντίον των «άκρων» όταν εκλεγόταν το 2017, βλέπει τη δεύτερη και τελευταία πενταετία του να σπιλώνεται από την ιστορική άνοδο της άκρας δεξιάς (από 134 ως 152 έδρες).

Θα στραφούν οι μακρονιστές στην αριστερά, η οποία διεκδικεί εντολή σχηματισμού κυβέρνησης αλλά δεν έπαψε να τους επιτίθεται κατά τη διάρκεια των εκστρατειών ενόψει ευρωεκλογών και του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών;

Το προεδρικό στρατόπεδο θα «θέσει προϋποθέσεις σε κάθε συζήτηση» ενόψει του σχηματισμού νέας πλειοψηφίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Αναγέννησης, ο Στεφάν Σεζουρνέ, επιμένοντας στον λαϊκό χαρακτήρα του κράτους, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, στην υποστήριξη στην Ουκρανία. Διαμηνύοντας πως «ο Ζαν-Λικ Μελανσόν και ορισμένοι από τους συμμάχους δεν θα (μπορέσουν να) κυβερνήσουν τη Γαλλία».

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI, παράταξη ενταγμένη στη συμμαχία της γαλλικής αριστεράς), ο κ. Μελανσόν, προκαλεί απέχθεια στους κεντρώους. Η παράταξή του έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από μερίδα του γαλλικού πολιτικού σκηνικού πως φλερτάρει με τον «αντισημιτισμό».

Οι γκολιστές δεξιοί, το κόμμα les Républicains (LR), φάνηκαν να βροντάνε την πόρτα στο ενδεχόμενο συμμαχίας με τους μακρονιστές. «Για εμάς δεν θα υπάρξει ούτε συμμαχία, ούτε συμβιβασμός», συνόψισε ο Λοράν Βοκιέ, μορφή της παράταξης.

Οι χθεσινές εκλογές ενδέχεται εξάλλου να αποδυναμώσουν τον αρχηγό του γαλλικού κράτους στη διεθνή σκηνή. Οι επιδόσεις της άκρας δεξιάς στον πρώτο γύρο έβαλαν τη Γαλλία κάτω από το φως των προβολέων, με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην κρύβουν την ανησυχία τους, άλλες όμως, όπως αυτή της Ιταλίας υπό την Τζόρτζα Μελόνι, να εκφράζουν το έντονο ενδιαφέρον τους, σε μια ΕΕ στην οποία θα προεδρεύει ως τον Δεκέμβριο ο ούγγρος δεξιός εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Από την πλευρά της, η Μόσχα συνεχάρη ανοικτά την άκρα δεξιά μετά τις επιδόσεις της στον πρώτο γύρο.

Μεθαύριο Τετάρτη ο Εμανουέλ Μακρόν θα συμμετάσχει στη σύνοδο του NATO στην Ουάσιγκτον έχοντας μαζί του, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τους απερχόμενους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, δηλαδή τους Στεφάν Σεζουρνέ και Σεμπαστιέν Λεκορνού.

«Ο φόβος» ήταν και παραμένει πως η Γαλλία θα είναι «μπλοκαρισμένη, απούσα, αντιπαραγωγική σε πολύ δύσκολη στιγμή διεθνώς», εκτιμούσε την Παρασκευή η Κλαούντια Μαγιόρ του γερμανικού ινστιτούτου διεθνών υποθέσεων και ασφαλείας (SWP) στο Βερολίνο.

«Τι κάνουμε αν κάποιος από τους ηγέτες, ομολογουμένως δύσκολος, δεν είναι πια εκεί ή γίνεται αντιπαραγωγικός;» διερωτήθηκε. «Αν όλα πάνε στραβά, θα βρεθούμε με τον (Ντόναλντ) Τραμπ (στην προεδρία των ΗΠΑ), την άκρα δεξιά (κυρίαρχη) στην ανατολική Γερμανία, τον Όρμπαν στην προεδρία της ΕΕ και τη Γαλλία σε χάος».

Επεισόδια μετά την απρόσμενη νίκη της αριστεράς

Επεισόδια, κάποια σοβαρά, ξέσπασαν στο περιθώριο συγκεντρώσεων στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη χώρα, τις οποίες κέρδισε κάνοντας την έκπληξη η συμμαχία της αριστεράς Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ινστιτούτων δημοσκοπήσεων.

Στο Παρίσι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Place de la République, στο κέντρο της πρωτεύουσας, για να γιορτάσουν τη νίκη της συμμαχίας της αριστεράς στις πρόωρες εκλογές, καθώς διέψευσε τα προγνωστικά που ήθελαν την ακροδεξιά παράταξη Εθνικός Συναγερμός (RN) να επικρατεί (ήρθε τρίτη).

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ στήθηκαν επίσης φλεγόμενα οδοφράγματα.

Πολλά καταστήματα και τράπεζες στο κέντρο του Παρισιού είχαν αμπαρώσει τις βιτρίνες και τα παράθυρά τους, καθώς εκφράζονταν ανησυχίες για επεισόδια. Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν είχε ανακοινώσει πως θα κινητοποιούνταν κάπου 30.000 αστυνομικοί χθες για να αποφευχθούν επεισόδια, 5.000 στο Παρίσι και προάστιά του.

Επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης στη Λίλη (βόρεια) ανάμεσα σε ακροαριστερούς συγκεντρωμένους και αστυνομικούς, που έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Στη Ρεν (δυτικά), συνελήφθησαν περίπου 25 άνθρωποι σε επέμβαση δυνάμεων επιβολής της τάξης με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών εναντίον συγκεντρωμένων που φώναζαν συνθήματα όπως «οι πάντες μισούν την αστυνομία».

Στη Νάντη, αστυνομικός τραυματίστηκε όταν διαδηλωτές του έριξαν κοκτέιλ μολότοφ, σύμφωνα με τον Τύπο. Διαδηλωτές εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης, που έκαναν και σε αυτή την περίπτωση χρήση δακρυγόνων.

Ικανοποίηση Σάντσεθ για την «απόρριψη της άκρας δεξιάς»

Ο ισπανός πρωθυπουργός, ο σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε ικανοποίηση χθες Κυριακή για το γεγονός ότι η Βρετανία και η Γαλλία επέλεξαν «την απόρριψη της άκρας δεξιάς» και «τη σθεναρή δέσμευση υπέρ μιας κοινωνικής αριστεράς».

«Αυτή την εβδομάδα, δυο από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης επέλεξαν τον ίδιο δρόμο τον οποίο πήρε η Ισπανία πριν από έναν χρόνο», έκρινε ο κ. Σάντσεθ μέσω X, αναφερόμενος στις βουλευτικές εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατόπιν στη Γαλλία τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

