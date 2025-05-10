Ο Πάπας Λέων ΙΔ' επισήμανε το Σάββατο ότι θα συνεχίσει το όραμα και τις μεταρρυθμίσεις του Πάπα Φραγκίσκου, λέγοντας στους καρδινάλιους ότι ο εκλιπών ποντίφικας άφησε μια «πολύτιμη κληρονομιά» την οποία πρέπει να συνεχίσουν.

Στην πρώτη του συνάντηση με όλους τους καρδινάλιους από την εκλογή του ως ποντίφικα στις 8 Μαΐου, ο Λέων ζήτησε επίσης από τους ανώτερους κληρικούς να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους στις σημαντικές εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις που θεσπίστηκαν από την ιστορική Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού τη δεκαετία του 1960.

Σημείωσε ότι ο μακαριστός Πάπας Φραγκίσκος «αριστοτεχνικά και στέρεα» αγκάλιασε τις μεταρρυθμίσεις της Δεύτερης Συνόδου.



Προειδοποίησε για απειλές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη Δικαιοσύνη, και για την εργασία που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι η εκκλησία πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την αντιμετώπισή τους.



Σημειώνεται ότι η Δεύτερη Σύνοδος του Βατικανού (1962-1965) θεωρείται ευρέως ως μεταρρυθμιστική και προοδευτική ως προς τους στόχους της και τις αλλαγές που θέσπισε στο εσωτερικό της Καθολικής Εκκλησίας και στη σχέση της με τον ευρύτερο κόσμο.

Η Δεύτερη Σύνοδος του Βατικανού (Λατινικά: Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum ή ανεπίσημα γνωστή ως Βατικανού Β΄) ασχολήθηκε με τις σχέσεις μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και του σύγχρονου κόσμου.Ήταν η εικοστή πρώτη οικουμενική σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας και η δεύτερη που διεξάχθηκε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Η σύνοδος, μέσω της Αγίας Έδρας, επίσημα άνοιξε υπό το ποντιφικάτο του Πάπα Ιωάννη ΚΓ΄ στις 11 Οκτωβρίου 1962 και έκλεισε υπό τον Πάπα Παύλο ΣΤ΄ το 1965.

