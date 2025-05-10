Ρωσία: Οι Ουκρανοί προσπάθησαν να σπάσουν τη ρωσική άμυνα σε Κουρσκ και Μπιέλγκοροντ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έκαναν τέσσερις ακόμη προσπάθειες μέσα στο τελευταίο 24ωρο, προκειμένου να σπάσουν τη ρωσική άμυνα κατά μήκος της συνοριακής γραμμής στις περιοχές του Κουρσκ και του Μπιέλγκοροντ.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις τηρούν ακόμη την τριήμερη μονομερή εκεχειρία στην Ουκρανία, η διάρκεια της οποίας, εκπνέει σήμερα τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Η Ουκρανία από την πλευρά της, αναφέρει ότι η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της, χαρακτηρίζοντας φάρσα την εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

