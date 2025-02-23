Χαμάς: Σταματούν οι διαπραγματεύσεις έως ότου το Ισραήλ προχωρήσει στις προγραμματισμένες απελευθερώσεις

Η Χαμάς θα σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μέσω διαμεσολαβητών, εκτός εάν το Ισραήλ απελευθερώσει τους 602 Παλαιστίνιους αιχμαλώτους που είναι προγραμματισμένο να απελευθερωθούν ως αντάλλαγμα για τους έξι Ισραηλινούς ομήρους που παραδόθηκαν το Σάββατο, ανακοίνωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς Μαχμούντ Μαρντάουι.

Σε μια δήλωση στο Telegram, ο αξιωματούχος της Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να πιέσουν το Ισραήλ να εφαρμόσει τις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα απελευθερώσει τους κρατούμενους έως ότου η Χαμάς παράσχει εγγυήσεις ότι θα τερματίσει τις «εξευτελιστικές» τελετές που έχει πραγματοποιήσει για να σηματοδοτήσει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Πηγή: skai.gr

