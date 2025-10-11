Λογαριασμός
Λεκορνί: Η νέα κυβέρνηση πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης

«Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, αλλά να μην είναι όμηρος κομματικών συμφερόντων»

Σεμπαστιάν Λεκορνί

Η επόμενη κυβέρνηση της Γαλλίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, δήλωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί μετά τον επαναδιορισμό του στην πρωθυπουργία.

«Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, αλλά να μην είναι όμηρος κομματικών συμφερόντων», δήλωσε ο Λεκορνί στους δημοσιογράφους μετά από επίσκεψή του σε αστυνομικό τμήμα στοΛ’ Αι λε Ροζ, προάστιο στα νότια του Παρισιού.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Λεκορνί δήλωσε πως «όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, εφόσον είναι ρεαλιστικές».
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γαλλία Σεμπαστιάν Λεκορνί
