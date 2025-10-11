Το MIT αρνήθηκε να υιοθετήσει την ατζέντα Τραμπ με αντάλλαγμα ομοσπονδιακά κονδύλια

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) απέρριψε πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προέβλεπε σειρά πολιτικών και περιορισμών ως αντάλλαγμα για προνομιακή πρόσβαση σε ομοσπονδιακά κονδύλια.

Σε επιστολή προς την υπουργό Παιδείας των ΗΠΑ, Λίντα ΜακΜάχον, η πρόεδρος του MIT, Σάλι Κόρνμπλουθ, χαρακτήρισε την πρόταση «περιοριστική για την ελευθερία της έκφρασης» και ασύμβατη με τις θεμελιώδεις αξίες του πανεπιστημίου.

Ανάλογες προτάσεις, που θέτουν περιορισμούς στις εγγραφές ξένων φοιτητών, στα σχόλια των επικεφαλής των πανεπιστημίων επί πολιτικών θεμάτων και υιοθετούν τον δυαδικό ορισμό των φύλων, φέρονται να στάλθηκαν και σε άλλα κορυφαία ιδρύματα, όπως το Μπράουν, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και το Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Η πρόταση στην οποία ζητήθηκε να συμφωνήσουν τα πανεπιστήμια, η οποία χαρακτηρίζεται ως «Σύμφωνο για την Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση», περιλάμβανε σειρά απαιτήσεων που ευθυγραμμίζονται με πάγιες συντηρητικές θέσεις και έχουν οδηγήσει σε κόντρα της κυβέρνησης Τραμπ με αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Μεταξύ άλλων ζητείται από τα πανεπιστήμια να χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τυποποιημένες εξετάσεις για τις εισαγωγές και να «δεσμευτούν να χρησιμοποιούν νόμιμη βία εάν χρειαστεί» προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν διαμαρτυρίες στις πανεπιστημιουπόλεις. Επίσης, ζητείται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να δεσμευτούν πως θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι συντηρητικές ιδέες θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα.

Επίσης, ζητείται να συμφωνήσουν στον περιορισμό των ξένων φοιτητών στο 15% και να μην ξεπερνά το 5% το ποσοστό φοιτητών από οποιαδήποτε χώρα, αλλά και να ελέγχουν για τυχόν εχθρικές προς τις ΗΠΑ διαθέσεις ξένων φοιτητών και να αναφέρουν περιπτώσεις σχολικής απειθαρχίας στις ομοσπονδιακές αρχές.

Επιπλέον, προβλέπει ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να επιστρέφουν ομοσπονδιακά κονδύλια και ιδιωτικές δωρεές αν παραβιάσουν οποιονδήποτε όρο της συμφωνίας.

Η Κόρνμπλουθ απάντησε ότι το MIT ήδη εφαρμόζει τεστ αξιολόγησης στις εισαγωγές, έχει δεσμευθεί οικειοθελώς να προάγει τον διάλογο και την ελεύθερη έκφραση, ενώ το ποσοστό διεθνών φοιτητών του ανέρχεται μόλις στο 10%.

«Επιλέγουμε ελεύθερα αυτές τις αξίες γιατί είναι σωστές και ζούμε σύμφωνα με αυτές γιατί στηρίζουν την αποστολή μας», σημείωσε. Η ίδια πρόσθεσε ότι το λεγόμενο «Σύμφωνο» περιλαμβάνει «αρχές με τις οποίες διαφωνούμε, όπως εκείνες που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και την ανεξαρτησία μας ως ιδρύματος». «Και ουσιαστικά, το έγγραφο είναι ασύμβαση με την βασική μας πεποίθηση ότι η επιστημονική χρηματοδότηση θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην επιστημονική αξία».

«Η ηγεσία των ΗΠΑ στην επιστήμη και την καινοτομία εξαρτάται από την ανεξάρτητη σκέψη και τον ανοιχτό ανταγωνισμό για την αριστεία. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την προσέγγιση», κατέληξε.

Το MIT έχει ήδη έρθει σε σύγκρουση με την κυβέρνηση Τραμπ για περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Τον Φεβρουάριο, προσέφυδε δικαστικά μαζί με άλλα πανεπιστήμια κατά των περικοπών χρηματοδότησης για τις έρευνες στον τομές της υγείας και υποστήριξε το Χάρβαρντ σε ανάλογη δικαστική διαμάχη.

Μεταξύ των πανεπιστημίων που επίσης προσέγγισε η κυβέρνηση Τραμπ είναι τα Πανεπιστήμια της Αριζόνα, του Ντάρτμουθ, του Βαντερμπίλτ, της Νότιας Καλιφόρνιας και της Βιρτζίνια

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, προειδοποίησε ότι η πολιτεία θα διακόψει τη χρηματοδότηση σε οποιοδήποτε τοπικό πανεπιστήμιο αποδεχθεί τη συμφωνία: «Αν κάποιο πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια υπογράψει αυτή τη ριζοσπαστική συμφωνία, θα χάσει άμεσα δισεκατομμύρια σε πολιτειακή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των Cal Grants. Η Καλιφόρνια δεν θα χρηματοδοτήσει ιδρύματα που ξεπουλούν την ακαδημαϊκή ελευθερία τους», δήλωσε.

