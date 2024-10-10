Δύο διοικητές της Χεζμπολάχ σκότωσαν αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια επιδρομών στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τους IDF, ο ένας ήταν ο Ahmad Mustaga Alhaj Ali, υπεύθυνος για την εκτόξευση εκατοντάδων ρουκετών και αντιαρματικών πυραύλων στην πόλη Κιριάτ Σμονά.

Επίσης, σκοτώθηκε ο Muhammad Ali Hamdan, διοικητής του αντιαρματικού σώματος στο Meiss Ej Jabal, πέρα ​​από τα σύνορα από το Κιριάτ Σμονά. Ήταν επίσης πίσω από πολλές επιθέσεις σε βόρειες κοινότητες, υποστηρίζει ο στρατός.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι χθες, Τετάρτη και κατά τη διάρκεια της νύχτας χτύπησε αποθήκες όπλων στο νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό.

Νεκρός έφεδρος στρατιώτης

Επίσης, οι IDF ανακοίνωσαν ότι ο ταγματάρχης (απ.) Ronny Ganizate, του 5030ου τάγματος της Ταξιαρχίας Alon, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μαχών με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Ένας άλλος έφεδρος στρατιώτης από το 5030 Τάγμα τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο περιστατικό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, προσθέτει ο στρατός.

Ο 36χρονος Ganizate, από τον Givat Shmuel, είναι ο 12ος Ισραηλινός στρατιώτης που σκοτώθηκε σε χερσαία επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και κατά τη διάρκεια της χρήσης στα σύνορα.

Πηγή: skai.gr

