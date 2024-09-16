Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 40 αγνοούνται μετά τη βύθιση υπερφορτωμένου πλοιαρίου σε ποταμό, στο νοτιοδυτικό άκρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

«Τέσσερα πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής, 79 άνθρωποι διασώθηκαν και περίπου 40 αγνοούνται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ρεμί Σακί, αντικυβερνήτης της επαρχίας Κουανγκό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο πλοιάριο επέβαιναν περίπου 150 άνθρωποι.

Σε αυτήν τη μεγάλη χώρα της κεντρικής Αφρικής, τα πλοιάρια που εκτελούν δρομολόγια σε ποταμούς και λίμνες χρησιμοποιούνται κατά κόρον για τις μετακινήσεις των κατοίκων. Συχνά όμως ταξιδεύουν υπερφορτωμένα και κατά συνέπεια ο απολογισμός των ναυαγίων είναι ιδιαίτερα βαρύς.

Στα τέλη Ιουλίου, τουλάχιστον 25 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά τη βύθιση πλοιαρίου σε ποταμό, στην επαρχία Μανιεμά. Περισσότεροι από 100 νεκροί ήταν ο απολογισμός ναυαγίου στη λίμνη Κίβου το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

