Βραζιλία: Πέντε αγνοούμενοι μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου

Η τύχη πέντε ναυτικών αγνοείται μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της πολιτείας Περναμπούκο, στη Βραζιλία. Το πλοίο Concordia βυθίστηκε το βράδυ της Κυριακής, περίπου 15 χιλιόμετρα από την ακτή Πόντα ντε Πέντρας στην περιοχή Γκοϊάνα.

Κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εντοπίστηκαν σώα τέσσερα μέλη του πληρώματος και αναζητούνται άλλα πέντε, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του βραζιλιάνικου Πολεμικού Ναυτικού.

Ο πλοιοκτήτης Αντόνιο Γκονσάλβες δήλωσε στο δίκτυο G1 πως το Concordia μετέφερε τρόφιμα και δομικά υλικά από το Ρεσίφε στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια. Το νησιωτικό σύμπλεγμα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στη Βραζιλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

