Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εις βάρος της οποίας το Λονδίνο έχει επιβάλει κυρώσεις αναφορικά με την έκδοση βίζας, θα δέχεται πλέον τους πολίτες της που εισέρχονται παράτυπα στη Βρετανία και απελαύνονται, η τρίτη αφρικανική χώρα που αποδέχεται να συνεργαστεί.

Τον Δεκέμβριο το Λονδίνο είχε επιβάλει κυρώσεις στην έκδοση βίζας για τους πολίτες της ΛΔ Κονγκό και απείλησε να διακόψει εντελώς την έκδοσή τους, καθώς η Κινσάσα δημιουργούσε εμπόδια στην υποδοχή πολιτών της τους οποίους η Βρετανία ήθελε να απελάσει.

Μετά την ανακοίνωση αυτή η ΛΔ Κονγκό επεσήμανε ότι ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία.

Η Ανγκόλα και η Ναμίμπια, τις οποίες η Βρετανία επίσης απείλησε με περιορισμούς στην έκδοση βίζας, δέχθηκαν να συνεργαστούν με το Λονδίνο τον Δεκέμβριο.

«Το υπουργείο Εσωτερικών πέτυχε πλέον τη συνεργασία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η βρετανική κυβέρνηση.

«Το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο: αν οι ξένες κυβερνήσεις αρνούνται να δεχθούν την επιστροφή των πολιτών τους, θα υποστούν τις επιπτώσεις», τόνισε η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ.

Συνολικά «περισσότεροι από 3.000 παράνομοι μετανάστες από τη Ναμίμπια, τη ΛΔ Κονγκό και την Ανγκόλα μπορούν να απελαθούν» χάρη σε αυτές τις συμφωνίες συνεργασίας, πρόσθεσε η Μάχμουντ.

Οι μετανάστες που ζητούν να λάβουν άσυλο στη Βρετανία κατάγονται κυρίως από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Ιράν και την Ερυθραία, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο.

Οι απειλές περί επιβολής κυρώσεων στην έκδοση βίζας εις βάρος των χωρών καταγωγής των μεταναστών αποτελούν μέρος της νέας στρατηγικής που ανακοίνωσε τον Νοέμβριο η Μάχμουντ με στόχο την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την παροχή ασύλου.

Μεταξύ των άλλων μέτρων που ανακοίνωσε η Βρετανίδα υπουργός ήταν η μείωση της προστασίας που προσφέρεται στους πρόσφυγες, οι οποίοι «θα αναγκάζονται να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μόλις αυτές θεωρηθούν ασφαλείς» αλλά και η κατάργηση της άμεσης πρόσβασης των αιτούντων άσυλο σε κοινωνικά επιδόματα.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έχει αναγάγει τη μάχη κατά της παράτυπης μετανάστευσης σε προτεραιότητα, καθώς βλέπει να αυξάνεται η δημοφιλία του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, το οποίο είναι πλέον πρώτο στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι έχουν απελαθεί από τη Βρετανία μετά τις εκλογές του 2024, αύξηση 45% σε σχέση με τους προηγούμενους 19 μήνες, ενώ άλλοι 43.000 έχουν φύγει οικειοθελώς από τη χώρα αφού ενημερώθηκαν ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για να παραμείνουν.

Η Μάχμουντ δεσμεύθηκε να «αυξήσει» τις απελάσεις ακόμη περισσότερο, την ώρα που συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών μέσω της Μάγχης.

Περίπου 65.000 άνθρωποι εισήλθαν παράνομα στη Βρετανία με μικρά πλοιάρια διασχίζοντας τη Μάγχη από τις εκλογές του 2024, από τους οποίους οι 989 φέτος.

