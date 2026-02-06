Μεγάλη εργατική κινητοποίηση έχει ξεκινήσει από τις 23 Ιανουαρίου, όταν οι εργαζόμενοι στις αποθήκες της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Τουρκίας, της Migros, απέρριψαν την προτεινόμενη αύξηση μισθών κατά 28%, χαρακτηρίζοντάς την «αύξηση της δυστυχίας».

Η κινητοποίηση κλιμακώθηκε ραγδαία και εισήλθε σήμερα στη 15η ημέρα της, με απεργιακές δράσεις σε περισσότερες από 10 αποθήκες, σε 7 επαρχίες της χώρας.

Κινητοποίηση έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη του ομίλου

Στο αποκορύφωμα της έντασης, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές κατευθύνθηκαν στη βίλα του ιδιοκτήτη του ομίλου Anadolu και βασικού μετόχου της Migros, του Τουντζάι Οζιλχάν, στο Μπεϊκόζ της Κωνσταντινούπολης.

Η πρόεδρος του συνδικάτου DGD-SEN Νεσλιχάν Ατζάρ δήλωσε: «Είμαστε εδώ και δεν πρόκειται να βρει γαλήνη ο Οζιλχάν, ο οποίος πηγαίνει διακοπές για σκι με την περιουσία του δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ εμείς λιμοκτονούμε!».

Η αστυνομία επενέβη συλλαμβάνοντας και περνώντας χειροπέδες σε περίπου 100 εργαζομένους και συνδικαλιστικά στελέχη, ενώ καταγγέλλεται απαγόρευση κάλυψης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης.

Από τους συλληφθέντες, 59 από τους 60 αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους, με συνδικαλιστικές πηγές να καταγγέλλουν πρωτοφανή κινητοποίηση δυνάμεων ασφαλείας για την «προστασία του εργοδότη».

Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αιτήματα εργαζομένων

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων περιλαμβάνουν καθαρές αυξήσεις μισθών 50%, πλήρη καταβολή μπόνους, ίσα δικαιώματα με τους υπαλλήλους των καταστημάτων, μόνιμη απασχόληση και συμμόρφωση του ομίλου στις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Στις 27 Ιανουαρίου, η Migros προσέλαβε 7.875 εργολαβικούς εργαζόμενους από 43 κέντρα διανομής, κίνηση που τα συνδικάτα χαρακτήρισαν ελιγμό επαναταξινόμησης του προσωπικού ώστε να αποδυναμωθεί το ανεξάρτητο συνδικάτο DGD-SEN.

Την επόμενη ημέρα, η εταιρεία προχώρησε σε απολύσεις από 141 έως 300 εργαζομένων που συνέχισαν την απεργία για «επίμονη άρνηση εκτέλεσης καθηκόντων».

Στο κέντρο διανομής του Εσένγιουρτ στην Κωνσταντινούπολη, απολυμένοι εργαζόμενοι αποκλείστηκαν από την είσοδο και απάντησαν καταλαμβάνοντας την αποθήκη και οργανώνοντας καθιστική διαμαρτυρία, γεγονός που οδήγησε σε νέα επέμβαση των αρχών.

#MigrosBoykot

Η κινητοποίηση πυροδότησε κύμα αλληλεγγύης και πανεθνικό μποϊκοτάζ με το σύνθημα #MigrosBoykot.

Στο μποϊκοτάζ προσχώρησε και ο επικεφαλής της τουρκικής πλατφόρμας λιανοπωλητών καπνού Οζγκιούρ Αϊμπάς, δηλώνοντας: «…στα περίπτερα, τα καταστήματα, τους λιανοπωλητές και όλα τα καταστήματά μας, δεν θα είναι διαθέσιμα προϊόντα μπύρας Efes [η οποία ανήκει στον όμιλο Anadolu Group]».

Η υπόθεση έφτασε και στο κοινοβούλιο, με τη βουλευτή του κόμματος DEM Περιχάν Κοτζά να καταθέτει ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας Βεντάτ Ισικχάν.

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση αμφισβητείται η νομιμότητα των απολύσεων και καταγγέλλεται η χρήση του Κώδικα 49 ως εργαλείου «μαύρης λίστας», που στερεί από τους εργαζομένους αποζημιώσεις, επιδόματα ανεργίας και τη δυνατότητα εύρεσης νέας εργασίας.

Η σύγκρουση στη Migros έχει εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικοοικονομικό ζήτημα. Ο αγώνας των εργαζομένων της Migros λαμβάνει υποστήριξη από ένα ευρύ φάσμα πολιτών και από ακαδημαϊκούς. Τριακόσιοι δέκα τέσσερις ακαδημαϊκοί, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τους εργαζόμενους.

Παράλληλα, 105 δικηγόροι υπέβαλαν μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη και της εταιρείας Migros.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

