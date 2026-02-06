Επιχείρηση παραπληροφόρησης που συνδέεται με το ρωσικό δίκτυο Storm-1516 με στόχο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Εμανουέλ Μακρόν εμπλέκεται στο σκάνδαλο Επστάιν ανιχνεύθηκε από τις γαλλικές αρχές, ανακοίνωσε κυβερνητική πηγή.

Η Viginum, η υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση της online ξένης ανάμειξης, ανίχνευσε σήμερα την επιχείρηση αυτή, η οποία συνίστατο στην «δημιουργία ιστοσελίδας που θα σφετεριζόταν την ταυτότητα της France Soir και όπου θα δημοσιευόταν άρθρο που κατηγορούσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν για ανάμειξη στην "υπόθεση Επστάιν"», εξήγησε η πηγή επιβεβαιώνοντας πληροφορία του δικτύου BFMTV.

Στην συνέχεια, αυτή η ψευδής πληροφορία διογκώθηκε στο Χ, πρόσθεσε η γαλλική κυβερνητική πηγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.