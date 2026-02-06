Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γαλλία: Απετράπη ρωσική επιχείρηση παραπληροφόρησης, με στόχο τη σύνδεση του Μακρόν με τον Επστάιν

Η επιχείρηση θα δημιουργούσε ιστοσελίδα που θα σφετεριζόταν την ταυτότητα της France Soir και θα κατηγορούσε τον Μακρόν για ανάμειξη στην υπόθεση

Μακρόν

Επιχείρηση παραπληροφόρησης που συνδέεται με το ρωσικό δίκτυο Storm-1516 με στόχο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Εμανουέλ Μακρόν εμπλέκεται στο σκάνδαλο Επστάιν ανιχνεύθηκε από τις γαλλικές αρχές, ανακοίνωσε κυβερνητική πηγή.

Η Viginum, η υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση της online ξένης ανάμειξης, ανίχνευσε σήμερα την επιχείρηση αυτή, η οποία συνίστατο στην «δημιουργία ιστοσελίδας που θα σφετεριζόταν την ταυτότητα της France Soir και όπου θα δημοσιευόταν άρθρο που κατηγορούσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν για ανάμειξη στην "υπόθεση Επστάιν"», εξήγησε η πηγή επιβεβαιώνοντας πληροφορία του δικτύου BFMTV.

Στην συνέχεια, αυτή η ψευδής πληροφορία διογκώθηκε στο Χ, πρόσθεσε η γαλλική κυβερνητική πηγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Τζέφρι Επστάιν Ρωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark