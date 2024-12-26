Ο Ίλον Μασκ ντύθηκε Άγιος Βασίλης και αποκάλυψε το φάρμακο που τον αδυνάτισε

Ο Ίλον Μασκ ανήρτησε μια χριστουγεννιάτικη φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Χ, που είναι ιδιοκτησίας του, ντυμένος Άγιος Βασίλης, μπροστά από το στολισμένο δέντρο και είναι φανερά αδυνατισμένος.

Στην ανάρτησή του που έχει εκατομμύρια προβολές και δεκάδες χιλιάδες σχόλια, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας και στενός συνεργάτης της Ντόναλντ Τραμπ, γράφει «Ozempic Santa», αποκαλύπτοντας πως η αδυνατισμένη του φιγούρα οφείλεται σε φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, στα σχόλια διευκρινίζει πως δεν παίρνει το Ozempic, που είναι αγωγή για τους διαβητικούς αλλά βοηθάει και στην απώλεια κιλών, και έχει γίνει τρεντ στο Χόλιγουντ, αλλά το Mounjaro.

«Το Mounjaro φαίνεται να έχει λιγότερες παρενέργειες και να είναι πιο αποτελεσματικό», δηλώνει ο Μασκ.

Το Mounjaro, όπως και το Ozempic, είναι ένας αναστολέας του GLP-1 – μια κατηγορία φαρμάκων που αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τα άτομα με διαβήτη να ρυθμίσουν τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης στο αίμα τους, ωστόσο όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν τις αγωγές αυτές για να αδυνατίσουν.

Πηγή: skai.gr

