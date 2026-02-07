Λογαριασμός
ΥΠΕΞ Γροιλανδίας: Θετικές οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Αβέβαιο το αποτέλεσμα

Η ΥΠΕΞ Γροιλανδίας τόνισε πως οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, αλλά δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο και είναι πρόωρο να γίνουν προβλέψεις 

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Vivian Motzfeldt, δήλωσε το Σάββατο ότι, αν και είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν έχουν ακόμη φτάσει στο σημείο που επιθυμεί η Γροιλανδία, ενώ είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε το πού θα οδηγήσουν.

Ειδικότερα, σε κοινή συνέντευξη με τους ομόλογούς της από Δανία και Καναδά είπε: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που θέλουμε. Ο δρόμος θα είναι μακρύς, οπότε είναι πολύ νωρίς για να πούμε πού θα καταλήξουμε τελικά».
 

