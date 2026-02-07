Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Vivian Motzfeldt, δήλωσε το Σάββατο ότι, αν και είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν έχουν ακόμη φτάσει στο σημείο που επιθυμεί η Γροιλανδία, ενώ είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε το πού θα οδηγήσουν.

Ειδικότερα, σε κοινή συνέντευξη με τους ομόλογούς της από Δανία και Καναδά είπε: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που θέλουμε. Ο δρόμος θα είναι μακρύς, οπότε είναι πολύ νωρίς για να πούμε πού θα καταλήξουμε τελικά».



