Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι νέοι περιορισμοί των ΗΠΑ σχετικά με το ρόλο της Ρωσίας και άλλων χωρών στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας αποτελούν κατάφωρη διάκριση.

Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι η Μόσχα σκοπεύει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους νέους περιορισμούς, σημειώνει το Reuters.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε την Τρίτη μια γενική άδεια για τη διευκόλυνση της εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βενεζουέλα. Η άδεια δεν επιτρέπει συναλλαγές σε Ρώσους και Κινέζους υπηκόους ή οντότητες.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με την Ουάσινγκτον σχετικά με το θέμα και επιθυμεί να συνεργαστεί με αμοιβαίο σεβασμό.

