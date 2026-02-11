Λογαριασμός
Ισόβια φυλάκιση σε γυναίκα από την Πολωνία που σκότωσε και διαμέλισε το πτώμα της συντρόφου της

Η Άννα Ποντεντβόρνα, 40 ετών, είχε μετακομίσει από την Πολωνία στο Ντέρμπι, στην κεντρική Αγγλία, μαζί με την Ιζαμπέλα Ζαμπλότσκα το 2009 για να βρει δουλειά

Μια γυναίκα από την Πολωνία που δολοφόνησε τη σύντροφό της και στη συνέχεια έθαψε το διαμελισμένο σώμα της στον κήπο του σπιτιού που μοιράζονταν στην Αγγλία καταδικάστηκε σήμερα Τετάρτη σε φυλάκιση τουλάχιστον 21 ετών.

Η Άννα Ποντεντβόρνα, 40 ετών, είχε μετακομίσει από την Πολωνία στο Ντέρμπι, στην κεντρική Αγγλία, μαζί με την Ιζαμπέλα Ζαμπλότσκα το 2009 για να βρει δουλειά. Η Ζαμπλότσκα, τότε 30 ετών, αναφέρθηκε ως αγνοούμενη τον επόμενο χρόνο, αφού η επικοινωνία με τη μητέρα και την κόρη της στην Πολωνία σταμάτησε ξαφνικά.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η Ποντεντβόρνα σκότωσε τη Ζαμπλότσκα το 2010 και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τις δεξιότητές της ως επαγγελματίας κρεοπώλης για να κόψει το σώμα της στη μέση και να το θάψει στον κήπο τους, τον οποίο αργότερα κάλυψε με μπετόν.

«Για όλους τους σκοπούς, συνέχισες τη ζωή σου σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», είπε η δικαστής Heather Williams στην Ποντεντβόρνα, καθώς αυτή καθόταν στο εδώλιο του Derby Crown Court.

Πέρσι, λίγο μετά την επίσκεψη ενός Πολωνού δημοσιογράφου που ερευνούσε την εξαφάνιση της Ζαμπλότσκα, η Ποντεντβόρνα τελικά αποκάλυψε στην αστυνομία πού θα βρουν το πτώμα της.

