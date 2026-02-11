Μια γυναίκα από την Πολωνία που δολοφόνησε τη σύντροφό της και στη συνέχεια έθαψε το διαμελισμένο σώμα της στον κήπο του σπιτιού που μοιράζονταν στην Αγγλία καταδικάστηκε σήμερα Τετάρτη σε φυλάκιση τουλάχιστον 21 ετών.

Η Άννα Ποντεντβόρνα, 40 ετών, είχε μετακομίσει από την Πολωνία στο Ντέρμπι, στην κεντρική Αγγλία, μαζί με την Ιζαμπέλα Ζαμπλότσκα το 2009 για να βρει δουλειά. Η Ζαμπλότσκα, τότε 30 ετών, αναφέρθηκε ως αγνοούμενη τον επόμενο χρόνο, αφού η επικοινωνία με τη μητέρα και την κόρη της στην Πολωνία σταμάτησε ξαφνικά.

BREAKING: 40-year-old Anna Podedworna has been jailed for life with a minimum term of 21 years for the murder of her girlfriend, Izabela Zablocka, who she buried in the garden at their house in Derby more than 15 years ago @LBC @LBCNews pic.twitter.com/UZ0Z7WSf0y — George Icke (@georgeickelbc) February 11, 2026

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η Ποντεντβόρνα σκότωσε τη Ζαμπλότσκα το 2010 και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τις δεξιότητές της ως επαγγελματίας κρεοπώλης για να κόψει το σώμα της στη μέση και να το θάψει στον κήπο τους, τον οποίο αργότερα κάλυψε με μπετόν.

«Για όλους τους σκοπούς, συνέχισες τη ζωή σου σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», είπε η δικαστής Heather Williams στην Ποντεντβόρνα, καθώς αυτή καθόταν στο εδώλιο του Derby Crown Court.

Πέρσι, λίγο μετά την επίσκεψη ενός Πολωνού δημοσιογράφου που ερευνούσε την εξαφάνιση της Ζαμπλότσκα, η Ποντεντβόρνα τελικά αποκάλυψε στην αστυνομία πού θα βρουν το πτώμα της.

Πηγή: skai.gr

