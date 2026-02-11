Λογαριασμός
Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον και πέθανε η Γουίτνεϊ Χιούστον 

Το Χ σήμερα στέλνει τις ευχές του στην «Ρέιτσελ» για τα 57 γενέθλιά της και θυμάται με μεγάλη συγκίνηση την απόλυτη «Φωνή», που έφυγε σε ηλικία μόλις 48 ετών

Whitney Houston

Το Χ σήμερα στέλνει τις ευχές του στην Τζένιφερ Άνιστον για τα 57 γενέθλιά της και θυμάται με μεγάλη συγκίνηση την Γουίτνεϊ Χιούστον (Whitney Houston), την απόλυτη «Φωνή», που βρέθηκε νεκρή στην μπανιέρα της πολυτελούς σουίτας της στο Χίλτον του Μπέβερλι Χιλς στις 11 Φεβρουαρίου 2012, την παραμονή της απονομής των Βραβείων Γκράμι, στην οποία θα συμμετείχε, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Σε αντίθεση με την θλίψη για τον πρόωρο θάνατο της Χιούστον, η ελληνικής καταγωγής Τζένιφερ Άνιστον – η «Ρέιτσελ » από Τα Φιλαράκια- γίνεται σήμερα 57 ετών και γιορτάζει τα γενέθλια της (γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1969) στο πλευρό του αγαπημένου της, Τζιμ Κέρτις.

Οι χρήστες του Χ τις στέλνουν τις ευχές τους με αμέτρητες αναρτήσεις. 

TAGS: Τζένιφερ Ανιστόν Jennifer Aniston Whitney Houston
