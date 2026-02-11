Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον και πέθανε η Γουίτνεϊ Χιούστον 

Το Χ σήμερα στέλνει τις ευχές του στην Τζένιφερ Άνιστον για τα 57 γενέθλιά της και θυμάται με μεγάλη συγκίνηση την Γουίτνεϊ Χιούστον (Whitney Houston), την απόλυτη «Φωνή», που βρέθηκε νεκρή στην μπανιέρα της πολυτελούς σουίτας της στο Χίλτον του Μπέβερλι Χιλς στις 11 Φεβρουαρίου 2012, την παραμονή της απονομής των Βραβείων Γκράμι, στην οποία θα συμμετείχε, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

14 years ago today, the world lost Whitney Houston. pic.twitter.com/hua5Q9f4Y0 February 11, 2026

14 years ago today, the world lost Whitney Houston.🙏😢 pic.twitter.com/0IdMs0YUC3 — 𝗧𝗶𝗺𝗲𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 ✨🎵 (@Hoang_HQ) February 11, 2026

Σε αντίθεση με την θλίψη για τον πρόωρο θάνατο της Χιούστον, η ελληνικής καταγωγής Τζένιφερ Άνιστον – η «Ρέιτσελ » από Τα Φιλαράκια- γίνεται σήμερα 57 ετών και γιορτάζει τα γενέθλια της (γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1969) στο πλευρό του αγαπημένου της, Τζιμ Κέρτις.

Οι χρήστες του Χ τις στέλνουν τις ευχές τους με αμέτρητες αναρτήσεις.

Happy 57th birthday to the talented Jennifer Aniston. pic.twitter.com/m9phIcxbhh — Pop Base (@PopBase) February 11, 2026

Πηγή: skai.gr

