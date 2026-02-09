Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο δεν τρέφει ιδιαίτερες προσδοκίες για την ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ουάσινγκτον να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα.

Μιλώντας σε ρωσικό μέσο, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε ως δηλωμένο στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών για «οικονομική κυριαρχία».

«Δεν βλέπουμε επίσης κανένα φωτεινό μέλλον στον οικονομικό τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ρώσοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ, έχουν κατά το παρελθόν μιλήσει για τις προοπτικές μιας ευρείας αποκατάστασης των οικονομικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Ωστόσο, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης αναφερθεί στην αναβίωση της οικονομικής συνεργασίας με τη Μόσχα και έχει φιλοξενήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, έχει ταυτόχρονα επιβάλει πρόσθετες, ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις στον κρίσιμο ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε ακόμη στην εχθρική στάση του Τραμπ απέναντι στους BRICS, στον οποίο συμμετέχουν η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και άλλες μεγάλες αναπτυσσόμενες οικονομίες.

«Οι ίδιοι οι Αμερικανοί δημιουργούν τεχνητά εμπόδια», δήλωσε.

«Είμαστε απλώς αναγκασμένοι να αναζητήσουμε πρόσθετους, προστατευμένους τρόπους για την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών, οικονομικών, εφοδιαστικών και άλλων έργων μας με τις χώρες των BRICS».

Πηγή: skai.gr

