Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Κρεμλίνο κατηγορεί τις ΗΠΑ για «ασφυκτικά μέτρα» που επιβαρύνουν την κατάσταση της ενεργειακής κρίσης στην Κούβα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημειώνει ότι συζητούνται πιθανές λύσεις και η Ρωσία προσπαθεί να παράσχει βοήθεια στην Κούβα.

Υπάρχουν αναφορές για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών στην Κούβα, που ενδέχεται να επηρεάσουν τους Ρώσους τουρίστες που επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα.

Tο Κρεμλίνο κατηγόρησε τη Δευτέρα τις ΗΠΑ για «ασφυκτικά μέτρα» κατά της Κούβας καθώς η ενεργειακή κρίση επιδεινώνεται.

«Η κατάσταση είναι πραγματικά κρίσιμη στην Κούβα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι τα ασφυκτικά μέτρα που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν πολλές δυσκολίες στη χώρα. «Συζητάμε πιθανές λύσεις γι' αυτά τα προβλήματα με τους Κουβανούς φίλους μας ή τουλάχιστον για να παράσχουμε όποια βοήθεια μπορούμε».

Ο Πεσκόφ απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τα καύσιμα αεροσκαφών καθώς αναφέρθηκαν ελλείψεις που δυνητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους Ρώσους τουρίστες που επιθυμούν να φύγουν από την Κούβα, έναν μακροχρόνιο σύμμαχο της Μόσχας.

Η Κούβα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με οξύτατη ενεργειακή κρίση μετά το τέλος του εφοδιασμού της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, καθώς και την αμερικανική απειλή για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Η Κούβα ενημέρωσε τις αεροπορικές εταιρείες πως δεν θα έχει πλέον κηροζίνη

Οι κουβανικές αρχές ενημέρωσαν τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εκτελούν προς και από τη νήσο πως ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών τους με κηροζίνη θα ανασταλεί για τουλάχιστον έναν μήνα από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (σ.σ. τοπική ώρα) εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης στη χώρα, δήλωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος ευρωπαϊκού αερομεταφορέα.

«Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός (...) με καύσιμο αεροσκαφών από την Τρίτη 10η Φεβρουαρίου στις 00:00», είπε το στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ανθρωπιστική βοήθεια από το Μεξικό

Στο τω μεταξύ, η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως προχωρά στην αποστολή 814 και πλέον τόνων τροφίμων προορισμένων για τον κουβανικό πληθυσμό με δυο σκάφη που απέπλευσαν από το λιμάνι της Βερακρούς (ανατολικά).

Η αποστολή της βοήθειας ανακοινώθηκε καθώς η κυβέρνηση υπό την πρόεδρο της αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ συνεχίζει να διαπραγματεύεται παραδόσεις πετρελαίου στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, υπό αμερικανικό εμπάργκο για δεκαετίες, με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.