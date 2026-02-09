Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας ξεκινάει σήμερα τριήμερη, επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με τη χώρα.

Η πριγκιπική επίσκεψη ακολουθεί μια άλλη το 2025 που είχε πραγματοποιήσει ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών και η οποία, σύμφωνα με το Λονδίνο, είχε ανοίξει τον δρόμο για εμπορικές συμφωνίες και για επενδύσεις ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ.

Στη διάρκεια της επίσκεψής του ο Ουίλιαμ θα συναντηθεί με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας και θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις επικεντρωμένες στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις της Σαουδικής Αραβίας, σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες και σε περιβαλλοντικά προγράμματα, ανακοίνωσε σήμερα το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη συνάντηση του Ουίλιαμ με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας. Τον Μάρτιο του 2018, ο Ουίλιαμ και ο πατέρας του, ο τότε πρίγκιπας, Κάρολος, είχαν υποδεχτεί τον μπιν Σαλμάν για δείπνο στην κατοικία του Καρόλου, το Clarence House, στο Λονδίνο (κεντρική φωτογραφία), την ίδια ημέρα κατά την οποία η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ είχε ξεχωριστά παραθέσει γεύμα στον Σαουδάραβα γαλαζοαίματο.

Κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος γιος του βασιλιά Καρόλου αναμένεται επίσης να έχει συναντήσεις με νεαρούς Σαουδάραβες, να ενημερωθεί για τα σχέδια του βασιλείου για βιωσιμότητα και αστική ανάπτυξη και να επισκεφθεί έργα που συνδέονται με γυναικεία αθλήματα, με τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και με την πολιτιστική συνεργασία, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα.

Ο Βρετανός πρίγκιπας θα ταξιδέψει επίσης στην Αλ Ούλα, μια αρχαία αραβική πόλη-όαση, όπου θα επισκεφθεί καταφύγια της άγριας ζωής, θα συναντηθεί με τοπικές κοινότητες και θα περιηγηθεί στο "Prince of Wales House", ένα νέο πολιτιστικό κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου που προωθεί τη συνεργασία στις τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

