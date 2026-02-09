Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία με μετανάστες ανοικτά της Λιβύης – Τουλάχιστον 50 νεκροί, μεταξύ των οποίων δύο μωρά, σε ναυάγιο

Η λαστιχένια λέμβος αναχώρησε την αλ Ζαουίγια της Λιβύης και μετέφερε 55 μετανάστες και πρόσφυγες από χώρες της Αφρικής - Επέζησαν μόνο 2 γυναίκες 

metanastes

 Πενήντα τρεις μετανάστες, μεταξύ των οποίων δύο μωρά, έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται μετά την ανατροπή λαστιχένιας λέμβου που μετέφερε 55 ανθρώπους στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Το σκάφος ανατράπηκε βόρεια της Ζουάρα της Λιβύης στις 6 Φεβρουαρίου.

Μόνο δύο Νιγηριανές γυναίκες διασώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης των λιβυκών αρχών. Μία επιζήσασα δήλωσε πως έχασε τον σύζυγό της, ενώ η άλλη δήλωσε ότι έχασε τα δύο μωρά της στην τραγωδία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δύο που επέζησαν, το σκάφος -που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες με υπηκοότητες χωρών της Αφρικής-- αναχώρησε από την αλ Ζαουίγια της Λιβύης γύρω στις 11.00 μ.μ. της 5ης Φεβρουαρίου.

Περίπου έξι ώρες αργότερα, ανατράπηκε μετά την εισροή νερού στη λέμβο.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγνοούμενων Μεταναστών του ΔΟΜ, περισσότεροι από 1.300 μετανάστες αγνοούνταν στην κεντρική Μεσόγειο το 2025. Το πλέον πρόσφατο συμβάν ανεβάζει σε τουλάχιστον 484 τον αριθμό των μεταναστών που φέρονται ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη διαδρομή αυτή το 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιβύη ναυάγιο Μετανάστες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark