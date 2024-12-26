Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ισχυρίζεται ότι η Γαλλία προσέγγισε τη Μόσχα για να συζητήσει για το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά χωρίς να συμπεριλαμβάνει το Κίεβο στις συνομιλίες.

"Πολλές φορές, μέσω κλειστών καναλιών, οι Γάλλοι συνάδελφοί μας επικοινώνησαν μαζί μας... Παρεμπιπτόντως, χωρίς την Ουκρανία", είπε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη σε διάφορα μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το Παρίσι απάντησε στην απόπειρα διπλωματικού χτυπήματος του Λαβρόφ λέγοντας ότι η Ρωσία έπρεπε να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε, επιμένοντας ότι μια συνθήκη ειρήνης θα μπορούσε να συναφθεί μόνο με τους όρους της Ουκρανίας.

"Οι ρωσικές αρχές έχουν συνηθίσει να κάνουν άκρατες δηλώσεις που έχουν σκοπό να χειραγωγήσουν έναν επιθετικό πόλεμο για τον οποίο φέρουν την πλήρη ευθύνη. Εάν η Ρωσία θέλει ειρήνη, πρέπει να βάλει τέλος στον πόλεμο", δήλωσε Γάλλος διπλωματικός αξιωματούχος απαντώντας στα σχόλια του Λαβρόφ.

"Όπως έχει επαναλάβει η Γαλλία από την αρχή του πολέμου, εναπόκειται στην Ουκρανία, την επιτιθέμενη χώρα, να καθορίσει τον χρόνο και τις συνθήκες υπό τις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η Ουκρανία έχει προτείνει μια φόρμουλα ειρήνης που υποστηρίζει η Γαλλία. Η ειρηνευτική συμφωνία που θα συναφθεί χωρίς τους Ουκρανούς δεν θα μπορούσε ποτέ να καταλήξει σε διαρκής ειρήνη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στην επίθεσή του κατά της Γαλλίας, ο Λαβρόφ επέκρινε αυτό που περιέγραψε ως «διφορούμενη» στάση της Γαλλίας. Έθεσε στο στόχαστρο την πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τη δημιουργία μεταπολεμικής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία .



