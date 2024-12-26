Λογαριασμός
Ρωσία: Κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ομοσπονδιακό επίπεδο λόγω της πετρελαιοκηλίδας στη Μαύρη Θάλασσα (Βίντεο)

Στις 15 Δεκεμβρίου, δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια, το Volgoneft-212 και το Volgoneft-239, προσάραξαν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στο στενό του Κερτς, το οποίο χωρίζει τη Ρωσία από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας

Η Ρωσία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ομοσπονδιακό επίπεδο την Πέμπτη λόγω της πετρελαιοκηλίδας που προκλήθηκε από δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Στις 15 Δεκεμβρίου, δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια, το Volgoneft-212 και το Volgoneft-239, προσάραξαν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στο στενό του Κερτς, το οποίο χωρίζει τη Ρωσία από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014.

Το πρώτο βυθίστηκε, ενώ το δεύτερο υπέστη σοβαρές ζημιές. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 26 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν.

Τα δεξαμενόπλοια, και τα δύο άνω των 50 ετών, μετέφεραν συνολικά περίπου 9.200 μετρικούς τόνους (62.000 βαρέλια) μαζούτ, και περίπου το 40% αυτών ενδέχεται να έχει χυθεί στη θάλασσα, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

