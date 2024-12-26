Η Ρωσία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ομοσπονδιακό επίπεδο την Πέμπτη λόγω της πετρελαιοκηλίδας που προκλήθηκε από δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Russian authorities declared a federal emergency situation in occupied Crimea and Russia'a Krasnodar Krai following a major fuel oil spill in the Kerch Strait.



Warming air temperatures are causing the fuel oil to rise from the seabed and wash up on the beaches contrary to… pic.twitter.com/v1Hvy83ajz December 26, 2024

Στις 15 Δεκεμβρίου, δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια, το Volgoneft-212 και το Volgoneft-239, προσάραξαν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στο στενό του Κερτς, το οποίο χωρίζει τη Ρωσία από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014.

Το πρώτο βυθίστηκε, ενώ το δεύτερο υπέστη σοβαρές ζημιές. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 26 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν.

Τα δεξαμενόπλοια, και τα δύο άνω των 50 ετών, μετέφεραν συνολικά περίπου 9.200 μετρικούς τόνους (62.000 βαρέλια) μαζούτ, και περίπου το 40% αυτών ενδέχεται να έχει χυθεί στη θάλασσα, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.