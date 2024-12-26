Η αστυνομία της Φινλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποψιάζεται ότι το δεξαμενόπλοιο Eagle S, που προερχόταν από τη Ρωσία και εικάζεται ότι αποτελεί μέρος ενός «στόλου-φάντασμα», εμπλέκεται στη «δολιοφθορά» ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία.

Το πλοίο, με σημαία Νήσων Κουκ, μετέφερε αμόλυβδη βενζίνη, την οποία είχε φορτώσει από κάποιο ρωσικό λιμάνι, είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο γενικός διευθυντής των Τελωνείων της Φινλανδία, Σάμι Ράκσιτ.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα για «σοβαρή δολιοφθορά», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Ρόμπιν Λάρντοτ, της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτό το πλοίο προκάλεσε φθορές στον Estlink 2 και σε άλλα καλώδια», ανέφερε η αστυνομία.

Αστυνομικοί και συνοριοφύλακες επιβιβάστηκαν στο πλοίο και διαπίστωσαν ότι δεν είχε σηκωμένες τις άγκυρες. Όταν ζητήθηκε από το πλήρωμα να ανεβάσουν τις άγκυρες, είδαν ότι έλειπαν.

Οι φινλανδικές αρχές έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους το πλοίο και το μεταφέρουν στα φινλανδικά χωρικά ύδατα. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο ίδιο το πλοίο, την εταιρεία που το διαχειρίζεται και το πλήρωμά του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Εσθονίας, εκτός από το καλώδιο μεταφοράς ρεύματος υπέστησαν ζημιές και τρία υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών. Τα δύο από αυτά ανήκουν στην εταιρεία Elisa και το τρίτο στη Citic Telecom. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας τόνισε ότι οι ζημιές στις υποθαλάσσιες υποδομές «θα πρέπει να θεωρηθούν επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών μας».

Σημείωσε επίσης ότι ο «στόλος-φάντασμα» όχι μόνο παραβιάζει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία αλλά αποτελεί και απειλή για την ασφάλεια στη Θάλασσα της Βαλτικής και «δεν μπορούμε απλώς να καθόμαστε και να παρακολουθούμε».

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ ζήτησε επίσης να «εξαλειφθούν» οι «απειλές» που θέτει ο στόλος-φάντασμα της Ρωσίας. «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση» σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

