H ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε πλήγματα κατά του διεθνούς αεροδρομίου Σαναά στην πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν στόχους των Χούθι κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης και βαθύτερα εντός της χώρας.

Οι στόχοι περιελάμβαναν «υποδομές που χρησιμοποιήθηκαν από το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τις στρατιωτικές του δραστηριότητες» στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά στην πρωτεύουσα, τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής Hezyaz και Ras Kanatib· και υποδομές στα λιμάνια Hodeida, Salif και Ras Kanatib στην ακτή.

«Αυτές οι υποδομές χρησιμοποιήθηκαν από το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή και για την είσοδο ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων», λένε οι IDF.

Οι αναφερόμενες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ομιλίας του ηγέτη των Χούθι Αμπντούλ-Μαλίκ αλ Χούθι.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δεσμευτεί να εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον των Χούθιι, αφού η υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική ομάδα ενέτεινε πρόσφατα τις επιθέσεις της στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

