«Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει τρομερή. Τα πλήγματα του Ισραήλ στη Γάζα ξεπερνούν τα όρια αυτού που είναι αναγκαίο στην μάχη κατά της Χαμάς», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Κάγια Κάλας, στο πλαίσιο της παρουσίασης του σχεδίου για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Όπως είπε, «η παράκαμψη του ΟΗΕ στις αποστολές βοήθειας υπονομεύει τις ανθρωπιστικές αρχές», ενώ αναφέρθηκε και στους κινδύνους που ελλοχεύουν να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις».

Η κ. Κάλας ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την επανεξέταση από μέρους της ΕΕ της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας με το Ισραήλ, λόγω της διευρυμένης επίθεσης στη Γάζα, λέγοντας πως έχει αποφασιστεί να ξεκινήσει η διαδικασία της αναθεώρησης της συμφωνίας. «Είχαμε μια πολύ έντονη συζήτηση με τους υπουργούς Εξωτερικών και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την αναθεώρηση», δήλωσε και τόνισε ότι τον Ιούνιο θα γίνει η σχετική συζήτηση με τους υπουργούς Εξωτερικών και τότε θα παρουσιαστούν και οι σχετικές προτάσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

