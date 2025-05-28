Ένα τεράστιο κομμάτι παγετώνα στις ελβετικές Άλπεις αποκολλήθηκε σήμερα το απόγευμα, με αποτέλεσμα πάγος και βράχια να πέσουν σε ένα ορεινό χωριό, το οποίο είχε εκκενωθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λόγω του επικείμενου κινδύνου κατολίσθησης. Σύμφωνα με το Reuters, ένας άνθρωπος αγνοείται.

«Μια απίστευτη ποσότητα υλικού έπεσε στην κοιλάδα» είπε ο Ματίας Έμπενερ, ένας εκπρόσωπος των τοπικών αρχών, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής εάν υπάρχουν θύματα.

Τα κτίρια και οι υποδομές του χωριού Μπλάτεν χτυπήθηκαν από την κατολίσθηση.Δείτε βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα:

🚨 Switzerland: Blatten declares ‘special situation’ as glacier collapses 👀



More info below...pic.twitter.com/ZwaSruAcRe — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 28, 2025

Massive Glacier Collapse in Blatten of Valais Switzerland 🇨🇭 (28.05.2025)



Video by Walliserbote pic.twitter.com/yGjsBwql92 — Disaster News (@Top_Disaster) May 28, 2025

Λόγω του κινδύνου, οι ελβετικές αρχές παρακολουθούσαν στενά τις βουνοπλαγιές πάνω από το Μπλάτεν, ένα χωριό περίπου 300 κατοίκων στην κοιλάδα Λέτσενταλ της νότιας Ελβετίας. Στις 19 Μαΐου διέταξαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη δραματική στιγμή, όταν ο παγετώνας καταρρέει εν μέρει και ένα τεράστιο νέφος καλύπτει ένα τμήμα του βουνού, ενώ βράχια και συντρίμμια κατρακυλούν στην πλαγιά και καταλήγουν στα περίχωρα του χωριού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.