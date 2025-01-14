ΝΑΤΟ: Νέα αποστολή για την προστασία των στρατηγικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε μια νέα αποστολή για να ενισχύσει την επιτήρηση των πλοίων στη Βαλτική Θάλασσα μετά την περσινή καταστροφή ή αποκοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων.



Ο ΓΓ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είπε ότι η αποστολή, που ονομάστηκε «Baltic Sentry» (Φρουρός της Βαλτικής), θα περιλαμβάνει περισσότερα περιπολικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και drones.



Η ανακοίνωσή του έγινε σε μια σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι στην οποία συμμετείχαν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ που βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα - Φινλανδία, Εσθονία, Δανία, Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σουηδία.



Ενώ η Ρωσία δεν επισημάνθηκε άμεσα ως υπαίτιος για τις ζημιές στα καλώδια, ο Ρούτε σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ θα εντείνει την παρακολούθηση του «σκιώδους στόλου» της Μόσχας - πλοία χωρίς ξεκάθαρη ιδιοκτησία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων στα οποία έχει επιβληθεί εμπάργκο.



Today, I announced the launch of #NATO's new military activity “Baltic Sentry”. Under Supreme Allied Commander General Chris Cavoli @SHAPE_NATO , this activity is part of our ongoing effort to enhance maritime presence and monitoring of key areas for our Alliance. pic.twitter.com/LIYsH0U554 January 14, 2025

Οι εντάσεις μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας αυξάνονται εκθετικά μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 σχολιάζει το BBC.



«Υπάρχει λόγος σοβαρής ανησυχίας» για ζημιές στις υποδομές, προειδοποίησε ο Ρούτε. Πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ θα ανταποκριθεί σθεναρά σε τέτοια ατυχήματα, με περισσότερες επιβιβάσεις σε ύποπτα πλοία και, εάν χρειαστεί, κατάσχεσή τους.



Αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των σκαφών και αεροσκαφών που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία Baltic Sentry, καθώς είπε ότι αυτό μπορεί να αλλάζει τακτικά και ότι δεν επιθυμεί να κάνει «τον εχθρό σοφότερο από ό,τι είναι ήδη».



Η υποθαλάσσια υποδομή είναι απαραίτητη όχι μόνο για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και επειδή πάνω από το 95% της επικοινωνίας στο διαδίκτυο εξασφαλίζεται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, είπε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι «1,3 εκατομμύρια χιλιόμετρα καλωδίων εγγυώνται καθημερινές συναλλαγές χρηματοοικονομικής αξίας 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων».



Σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα κάνει «ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσει την ασφάλεια της κρίσιμης υποδομής μας και όλων όσων αγαπάμε».



Τους τελευταίους μήνες σημειώθηκε αύξηση στις ανεξήγητες ζημιές σε υποθαλάσσιες υποδομές στη Βαλτική.



Στο πιο πρόσφατο ατύχημα σε υποθαλάσσιες υποδομές κόπηκε ένα καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας στα τέλη Δεκεμβρίου.



Το πλήρωμα της φινλανδικής ακτοφυλακής επιβιβάστηκε στο πετρελαιοφόρο Eagle S - το οποίο έπλεε με σημαία Νήσων Κουκ - και το οδήγησε στα φινλανδικά ύδατα, ενώ η Εσθονία ανέπτυξε ένα

περιπολικό πλοίο για να προστατεύσει το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας.



Τη Δευτέρα, ο Ρίστο Λόχι από το Εθνικό Γραφείο Ερευνών της Φινλανδίας είπε στο Reuters ότι το Eagle S απειλούσε να κόψει ένα δεύτερο καλώδιο ενέργειας και έναν αγωγό αερίου μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας τη στιγμή που κατασχέθηκε.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάχνα είπε τον Δεκέμβριο ότι οι ζημιές σε υποβρύχιες υποδομές είχαν γίνει «τόσο συχνές» που αμφισβήτησε την ιδέα ότι η ζημιά θα μπορούσε να θεωρηθεί «τυχαία» ή «απλώς οφειλόμενη σε κακή ναυτική ικανότητα».



Ο Τσάχνα δεν κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία. Ούτε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον, ο οποίος την Κυριακή είπε ότι ενώ η Σουηδία δεν βιαζόταν να βγάλει συμπεράσματα ή «δεν θα κατηγορούσε κανέναν για δολιοφθορά χωρίς πολύ σοβαρούς λόγους», δεν ήταν όμως και «αφελής».



«Η κατάσταση της ασφάλειας και το γεγονός ότι περίεργα πράγματα συμβαίνουν ξανά και ξανά στη Βαλτική Θάλασσα μας κάνουν επίσης να πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί εχθρική πρόθεση».



«Υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι ένα πλοίο θα μπορούσε να προκαλέσει κατά λάθος ζημιά χωρίς να το αντιληφθεί... χωρίς να το καταλάβει» υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

