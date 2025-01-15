Με αφορμή την πρώτη επέτειο της ενθρόνισης του βασιλιά της Δανίας, από τα βασιλικά ανάκτορα δόθηκαν στη δημοσιότητα ανέκδοτες φωτογραφίες και νέα πλάνα από τα παρασκήνια της ιστορικής τελετής. Σημειώνεται ότι μετά από 52 χρόνια βασιλείας, η βασίλισσα Μαργκρέτε Β΄ της Δανίας παρέδωσε το στέμμα στον γιο της επικαλούμενη λόγους υγείας.

Τα νέα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτουν στιγμές συγκίνησης, χαράς, αγωνίας και ενότητας.

Το βίντεο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συγκινητική στιγμή που ο Φρειδερίκος αγκαλιάζει τον μικρότερο αδελφό του, πρίγκιπα Ιωακείμ, πριν βγει στο μπαλκόνι του παλατιού Christiansborg για να χαιρετήσει το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ δίπλα του είναι η βασίλισσα Μαίρη και τα τέσσερα παιδιά τους.

Υπολογίζεται ότι περίπου 100.000 Δανοί συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Κοπεγχάγης την ημέρα της ενθρόνισης ενώ εκατομμύρια άλλοι είδαν την τελετή από τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Sky News.

«Σοβαρότητα. Συγκέντρωση. Ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου. Όλα αυτά ήταν στο μυαλό όταν τέτοια ώρα πριν από ένα χρόνο, ετοιμαζόμουν για την ανακήρυξη» ανέφερε το μήνυμα του βασιλιά της Δανίας στο Instagram, το οποίο συνοδεύτηκε με στιγμιότυπα που τον δείχνουν να ετοιμάζεται στο Amalienborg για την τελετή μέσα από τον φακό του Dennis Stenild.

«Η ανάληψη της εξουσίας από τη μητέρα μου, χωρίς να χρειαστεί να την αποχαιρετήσω ήταν και είναι ένα προνόμιο τεράστιο. Η 14η Ιανουαρίου 2024 ήταν μια συναισθηματική και αξέχαστη ημέρα από την αρχή μέχρι το τέλος» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

