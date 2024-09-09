Το Λας Βέγκας φημίζεται για δύο πράγματα: για τα παρεκκλήσια και τους γάμους αστραπή με παπά τον Έλβις Πρίσλει και τα πολυτελέστατα καζίνο του, τους απόλυτους ναούς της πόλης «Πόλης της Αμαρτίας».

Μπορεί λοιπόν κάποιος να ευχαριστηθεί ένα ταξίδι στην Sin City χωρίς να μπει στον πειρασμό και να ξοδέψει έστω και ένα ευρώ στα τραπέζια και τους κουλοχέρηδες των διάσημων καζίνο;

Δείτε τη διάσημη Σφαίρα

Η Σφαίρα του Λας Βέγκας θεωρείται το κορυφαίο τεχνολογικό αξιοθέατο στον πλανήτη. Είναι ο μεγαλύτερος θόλος, οθόνη και αίθουσα συναυλιών παγκοσμίως και εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023 με μία συναυλια των U2.

Κόστισε 2,3 δις δολάρια, έχει ύψος 120 μέτρα και πλάτος 170 μέτρα, περιέχει αμφιθεατρικές εξέδρες και την μεγαλύτερη στην μέχρι τώρα ιστορία LED οθόνη με την υψηλότερη ευκρίνεια που εφευρέθηκε ποτέ.

Ανεβείτε στη Ρόδα

Μπείτε σε μία από τις καμπίνες του High Roller – τον μεγαλύτερο τροχό παρατήρησης στη Βόρεια Αμερική – και ανεβέιτε σε ύψος 152 μέτρων για θέα 360 για θέα που κόβει την ανάσα σε ολόκληρη την πόλη και την έρημο πέρα από αυτή.

Κάντε το ακόμα πιο… Βέγκας επιλέγοντας ένα εισιτήριο Happy Half Hour, το οποίο περιλαμβάνει ανοιχτό μπαρ και μπάρμαν για μία βόλτα 30 λεπτών.

Κάντε βόλτα στον πεζόδρομο LINQ

Με μια βόλτα στον διάσημο πεζόδρομο με τον υπαίθριο πάγκο με τα daiquiri, το Museum of Selfies, το μεγαλύτερο ζαχαροπλαστείο στον κόσμο και το μοναδικό zip line της πόλης, ούτε που θα καταλάβετε πως πέρασαν οι ώρες!

Εξερευνήστε στην έρημο Μοχάβε

Το Λας Βέγκας χτίστηκε από το μηδέν το 1905 στην καρδιά της ερήμου Μοχάβε, στην Νεβάδα, και γρήγορα εξελίχτηκε στην πρωτεύουσα του τζόγου και της ακολασίας.

Η έρημος Μοχάβε γύρω του παρέμεινε αναλλοίωτη, με σκηνικά που θυμίζουν γουέστερν.

Η Κοιλάδα του Θανάτου, ένα από τα πιο διάσημα μέρη της ερήμου, είναι το χαμηλότερο σημείο στη Βόρεια Αμερική στα 282 πόδια (86 μέτρα) κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Είναι είναι το πιο ξηρό και θερμό μέρος της Βόρειας Αμερικής, αλλά και το δεύτερο ξηρότερο ολόκληρου του πλανήτη, με την έρημο Ατακάμα στη Χιλή και ονομάστηκε έτσι από μεταναστεύοντες αποίκους το 1849, επειδή αρκετοί πέθαιναν ενώ τη διέσχιζαν.

Με πληροφορίες από Ιndependent

Πηγή: skai.gr

