Η Ρωσία «έχει ανάγκη» μετανάστες για να αναπτυχθεί, καθώς αντιμετωπίζει μια «τεταμένη» δημογραφική κατάσταση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξή του στο πρακτορείο RIA Novosti που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Οι μετανάστες είναι μια ανάγκη», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια πολύ τεταμένη δημογραφική κατάσταση. Ζούμε στη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, όμως δεν είμαστε τόσο πολλοί», εξήγησε.

«Για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε με δυναμικό τρόπο, να πραγματοποιήσουμε όλα τα προγράμματα ανάπτυξης, έχουμε ανάγκη εργατικά χέρια», υπογράμμισε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές αρχές δεν μπορούν παρά να «χαιρετίσουν» την έλευση μεταναστών στη χώρα.

Βαθιά δημογραφική κρίση στην αχανή Ρωσία

Τον Ιούλιο, το Κρεμλίνο αναγνώρισε πως η δημογραφική κατάσταση είναι «καταστροφική για το μέλλον του έθνους».

Η Ρωσία υιοθέτησε ήδη στις 12 Νοεμβρίου νόμο που απαγορεύει την προώθηση ενός τρόπου ζωής χωρίς παιδιά, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τη βαθιά κρίση που έχει κληρονομηθεί από τη σοβιετική εποχή και η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Το 2023, το ποσοστό γονιμότητας στη Ρωσία ήταν 1,41 παιδί ανά γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία, μακράν του ποσοστού που εξασφαλίζει την ανανέωση του πληθυσμού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας (Rosstat), τις οποίες επικαλείται η οικονομική εφημερίδα RBC.

Η Ρωσία δεν ανακοινώνει τις στρατιωτικές απώλειές της στο ουκρανικό μέτωπο, ωστόσο η σύγκρουση οξύνει την τάση αυτή.

Σύμφωνα με τη Rosstat, 920.200 παιδιά γεννήθηκαν στη Ρωσία ανάμεσα στον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο 2024, αριθμός μειωμένος κατά 3,4% σε σχέση με την ίδια περυσινή περίοδο. Πρόκειται, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, για το χειρότερο απολογισμό από το τέλος των χρόνων του 1990.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

