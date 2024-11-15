Λογαριασμός
Ο οικοδεσπότης του Fox Business Network, Λάρι Κούντλοου πιθανός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να αναθέσει στον οικοδεσπότη του Fox Business Network, Λάρι Κούντλοου, ανώτατο ρόλο σε θέματα οικονομικής πολιτικής, ανέφερε η WSJ

Λάρι Κούντλοου από Fox Business Network: Πιθανός υπουργός Οικονομικών του Τραμπ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθέσει στον οικοδεσπότη του Fox Business Network, Λάρι Κούντλοου, ανώτατο ρόλο σε θέματα οικονομικής πολιτικής στην κυβέρνησή του, ανέφερε σήμερα η Wall Street Journal.

Σύμβουλοι του Τραμπ πιστεύουν ότι ο Κούντλοου θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για να ηγηθεί του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, πιθανόν του υπουργείου Οικονομικών, τόνισε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι ο Κούντλοου συναντήθηκε με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ Εκλογές ΗΠΑ
