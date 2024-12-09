Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ανησυχεί από την ασταθή διεθνή κατάσταση που θα κληρονομήσει ως νέος πρόεδρος τον επόμενο μήνα.

«Φαίνεται ότι ο κόσμος είναι λίγο τρελός αυτή τη στιγμή», είπε ο εκλεγμένος πρόεδρος το Σάββατο όταν συνάντησε τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι καθώς επανερχόταν στην παγκόσμια σκηνή για τη δεύτερη θητεία του.

Η αιφνιδιαστική πτώση της δυναστείας αλ Άσαντ στη Συρία την Κυριακή δημιούργησε νέες συνθήκες που θα απαιτήσουν την προσοχή του Τραμπ, παρά την εκπεφρασμένη επιθυμία του να απεμπλακούν οι ΗΠΑ από τις επικίνδυνες εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής. Οι τελευταίες εξελίξεις πιθανότατα θα αποτελέσουν μια άμεση δοκιμή των στόχων του στην εξωτερική πολιτική.

«Αυτός δεν είναι δικός μας αγώνας. Αφήστε τον να εξελιχθεί. Μην εμπλακείτε», έγραψε ο Τραμπ το Σάββατο στο Truth Social, καθώς οι αντάρτες είχαν περικυκλώσει τη συριακή πρωτεύουσα, τη Δαμασκό.

Το σχόλιό του εξέφραζε τη ρητή αντίθεσή του στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που έχουν εμπλακεί για σχεδόν δύο δεκαετίες σε πολέμους στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία. Αλλά ως παγκόσμια δύναμη, σε μια παγκόσμια οικονομία και με τους εχθρούς των ΗΠΑ να επιδιώκουν να μειώσουν την επιρροή της, ο Τραμπ ενδεχομένως να αναγκαστεί να υπερασπιστεί τα αμερικανικά συμφέροντα τουλάχιστον μέσω της διπλωματίας.

Η αιφνιδιαστική γεωπολιτική αναδιάταξη στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αναδείξει ωστόσο άλλους διεθνείς στόχους του Τραμπ, όπως η συνέχιση της αντιπαράθεσής του με το Ιράν. Στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, ο εκλεγμένος πρόεδρος τόνισε επίσης πώς η ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ήταν ήττα για τη Ρωσία και προέτρεψε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία λόγω των τεράστιων απωλειών στο πεδίο της μάχης.

Ωστόσο, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο NBC ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να βλέπει τις παγκόσμιες κρίσεις μέσα από ένα πρίσμα που μετρά κέρδη και απώλειες για τις ΗΠΑ.

Ο επερχόμενος πρόεδρος είπε ότι η Ουκρανία θα πρέπει «πιθανώς» να προετοιμαστεί για λιγότερη βοήθεια, ενώ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στο ΝΑΤΟ μόνο εάν άλλα μέλη πληρώνουν τους λογαριασμούς τους και «μας φέρονται δίκαια». Παράλληλα, υπογράμμισε τη δέσμευσή του «Πρώτα η Αμερική» επιμένοντας στις πολιτικές δεσμεύσεις που προανήγγειλε προεκλογικά ότι θα δώσει προτεραιότητα στη μαζική απέλαση μεταναστών με ποινικό μητρώο και θα τερματίσει την αυτόματη απόκτηση υπηκοότητας των παιδιών παράνομων μεταναστών που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ.

Οι μεγάλες προκλήσεις για τον Τραμπ

Ωστόσο, ο Τραμπ θα συναντήσει μπροστά του σκληρές προκλήσεις τόσο στη Συρία όσο και πέρα από αυτήν.

Η κατάληψη της εξουσίας από μία ομάδα ανταρτών που η Ουάσιγκτον έχει χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση εγείρει φόβους για το εάν η Συρία θα μπορούσε να γίνει ξανά καταφύγιο τρομοκρατών που απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ θα χρειαστεί να αποφασίσει γρήγορα εάν θα διατηρήσει τα εκατοντάδες αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία για την καταπολέμηση της αναζωπύρωσης του ISIS. Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διέταξε μπαράζ αμερικανικών επιδρομών εναντίον στόχων του ISIS στη χώρα την Κυριακή.

Παράλληλα η πτώση του Άσαντ από την εξουσία συνδέεται άμεσα με άλλες προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης, όπως σημείωσε ο Τραμπ, της Ρωσίας, η οποία στήριξε την εξουσία του Σύρου προέδρου για να σώσει το δικό της αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή.

Η πτώση του Άσαντ είναι άλλο ένα σοβαρό πλήγμα για το Ιράν, αφού οι πόλεμοι του Ισραήλ στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ και στη Γάζα κατά της Χαμάς αποδεκάτισαν τους πληρεξούσιους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθιστώντας την ηγεσία στην Τεχεράνη πιο ευάλωτη από ό,τι εδώ και χρόνια.

Η αντίληψη ότι το Ιράν είναι αποδυναμωμένο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ακόμη πιο σκληρή γραμμή από ό,τι αναμενόταν από την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς το καθεστώς αυξάνει το απόθεμά του σε ουράνιο ποιότητας για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Οι σχετικές προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής για τον νέο πρόεδρο εκτείνονται σε ένα τεράστιο τόξο από τη Συρία, τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Υεμένη στη Μέση Ανατολή, μέσω της Ευρασίας, που έχουν τις ρίζες τους στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Και τα προβλήματα της Αμερικής με τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν επιδεινώνονται από τη χαλαρή αλλά διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των τριών και της Κίνας.

Αυτός είναι ένας πολύ πιο περίπλοκος και δυνητικά επικίνδυνος κόσμος από αυτόν με τον οποίο ήταν εξοικειωμένος ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Επίσης, οι σύμμαχοί του στην Ευρώπη προετοιμάζονται επίσης για τα αιτήματά του για αυξημένες αμυντικές δαπάνες, τις οποίες πολλοί μπορεί να δυσκολεύονται να ικανοποιήσουν δεδομένης της δύσκολης οικονομικής τους κατάστασης.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί την πτώση του Άσαντ για να πιέσει τον Πούτιν στην Ουκρανία

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος εκμεταλλευόμενος τις ευρύτερες συνέπειες της πτώσης του Άσαντ την Κυριακή, άσκησε άμεση πίεση στον Πούτιν για να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία και το Ιράν βρίσκονται σε μια αποδυναμωμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή, η μία λόγω της Ουκρανίας και της κακής οικονομίας, η άλλη λόγω του Ισραήλ και της πολεμικής του επιτυχίας.

Ομοίως, ο Ζελένσκι και η Ουκρανία θα ήθελαν να κάνουν μια συμφωνία και να σταματήσουν την τρέλα», έγραψε ο Τραμπ, μια ημέρα μετά τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Παρίσι. «Πάρα πολλές ζωές χάνονται άσκοπα, πάρα πολλές οικογένειες καταστρέφονται, και αν συνεχιστεί, μπορεί να μετατραπεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ χειρότερο. Γνωρίζω καλά τον Βλαντιμίρ. Αυτή είναι η ώρα του να δράσει. Η Κίνα μπορεί να βοηθήσει. Ο κόσμος περιμένει!»

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εντός 24 ωρών εάν εκλεγεί πρόεδρος, αλλά δεν είναι σαφές αν ο Πούτιν είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά τις πρόσφατες προόδους στο πεδίο της μάχης.

Ή θα προχωρήσει σε μια σκληρή συμφωνία που θα αναγκάσει την Ουκρανία να παραχωρήσει τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία παράνομα.

Οι επικριτές του εκλεγμένου προέδρου ανησυχούν ότι θα αντιταχθεί επίσης σε τυχόν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και θα ακυρώσει την πορεία της προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ για να κατευνάσει τον Πούτιν. Μια τέτοια συμφωνία μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο βραχυπρόθεσμα. Αλλά η ιστορία του Πούτιν δείχνει ότι πιθανότατα θα χρησιμοποιούσε μια τέτοια διευθέτηση για να επανεξοπλιστεί και να ανασυνταχθεί για μια νέα επίθεση με στόχο να εξαφανίσει την Ουκρανία από τον χάρτη.



Τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου στη Συρία είναι μια υπενθύμιση της ταχύτητας της αλλαγής της παγκόσμιας πολιτικής σε μια εποχή μεταβαλλόμενων συμμαχιών, αυξανόμενων προκλήσεων για μεγάλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και οι κόκκινες γραμμές του Τραμπ θα αμφισβητηθούν.

«Πιστεύω ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος έχει δίκιο που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προς το παρόν πρέπει να μείνουν πίσω και να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτό», δήλωσε στο CNN International ο Uriel Epshtein, Διευθύνων Σύμβουλος της Πρωτοβουλίας Renew Democracy.

«Θα σημειώσω επίσης ότι αυτή είναι στην πραγματικότητα μια σημαντική στιγμή που δείχνει ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις μεμονωμένα, αλλά σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, επειδή η πτώση του Άσαντ στη Δαμασκό επηρεάζει το Ισραήλ και το Κίεβο».



