Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα διακόψει τις αιτήσεις ασύλου από τη Συρία, μετά από παρόμοιες κινήσεις από τους Ευρωπαίους γείτονες μετά την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε, όπως και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι, να αναστείλει τις διαδικασίες για αιτήσεις ασύλου από τη Συρία», ανέφερε η δήλωση μετά από συνάντηση μεταξύ της αρχηγού της κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι και ορισμένων υπουργών για τη Συρία.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, «πάγωσαν» αιτήσεις ασύλου από Σύρους μέχρι νεωτέρας, ενώ η Γαλλία δήλωσε ότι θα ακολουθήσει σύντομα τους υπόλοιπους.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε σήμερα συνεδρίαση στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Άμυνας, Εξωτερικών και Εσωτερικών με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Συρία.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι «σε μια φάση κατά την οποία οι μάχες σε ορισμένες περιοχές της Συρίας συνεχίζονται, στη συνεδρίαση υπογραμμίστηκε ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ακεραιότητας του άμαχου πληθυσμού και η διασφάλιση μιας ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας, η οποία πρέπει να είναι συμπεριληπτική».

Στην ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελόνι, παράλληλα, με αναφορά στο ίδιο πάντα θέμα προστίθεται:

«Στη συνεδρίαση δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των Ιταλών πολιτών, των χριστιανών και όλων των μειονοτήτων. Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε, όπως έκαναν και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ότι -προσωρινά- παύουν να εξετάζονται oι αιτήσεις ασύλου Σύρων πολιτών».

Η κυβέρνηση Μελόνι, τέλος, αποφάσισε ότι η πρεσβεία της Ιταλίας στη Δαμασκό θα παραμείνει ανοικτή και έκανε γνωστό ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, σε στενή επαφή με τους ευρωπαίους εταίρους, τους εταίρους της ευρύτερης αυτής περιοχής και της G7, της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη.

