Πολλές πτήσεις έχουν καθυστερήσει και ακυρωθεί σε τρία από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια –συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροδρομίου του Λονδίνου, του Χίθροου– μετά την κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία που έχει αναπτύξει το λογισμικό που χρησιμοποιείται για το check-in και την επιβίβαση.

Τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Βερολίνου αντιμετωπίζουν επίσης καθυστερήσεις και διαταραχές ως αποτέλεσμα του προβλήματος που επηρεάζει την Collins Aerospace, η οποία συνεργάζεται με αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο, σημειώνει ο Guardian.

Η επίθεση έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ανθεκτικότητα των συστημάτων που υποστηρίζουν κρίσιμες υποδομές, με έναν εμπειρογνώμονα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας να υποδηλώνει ότι η διαταραχή θα μπορούσε θεωρητικά να εξαπλωθεί σε περισσότερα αεροδρόμια. Η υπουργός μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Χέιντι Αλεξάντερ, δήλωσε ότι ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη της κατάστασης

«Έχω ενημερωθεί για ένα περιστατικό που επηρεάζει τις διαδικασίες check-in και επιβίβασης των αεροπορικών εταιρειών, με συνέπειες στις πτήσεις στο Heathrow και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια», ανέφερε η Αλεξάντερ. «Λαμβάνω τακτικές ενημερώσεις και παρακολουθώ την κατάσταση. Αν ταξιδεύετε σήμερα από το Χίθροου, επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία πριν από το ταξίδι».

Το λογισμικό Muse

Η επίθεση έχει επηρεάσει το λογισμικό Muse της Collins. Η εταιρεία είναι θυγατρική της RTX, η οποία παρέχει συμβουλές σε άλλες εταιρείες σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Χίθροου δήλωσε ότι οι επιβάτες πρέπει να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν ταξιδέψουν και τους ζήτησε να μην φτάνουν νωρίτερα από τρεις ώρες πριν από μια πτήση μεγάλων αποστάσεων ή δύο ώρες πριν από μια πτήση εσωτερικού.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι η επίθεση έλαβε χώρα την Παρασκευή το βράδυ και ότι, ως εκ τούτου, οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης μπορούσαν να διεκπεραιωθούν μόνο χειροκίνητα.

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεων και, δυστυχώς, θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφερε στην ανακοίνωση. Το αεροδρόμιο συμβούλεψε τους επιβάτες να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία και να μεταβούν στο αεροδρόμιο μόνο εάν η πτήση τους έχει επιβεβαιωθεί.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου δήλωσε: «Λόγω τεχνικού προβλήματος σε έναν πάροχο συστημάτων που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για την εξεύρεση μιας γρήγορης λύσης».

Η Collins Aerospace ανέφερε: «Έχουμε ενημερωθεί για μια διαταραχή που σχετίζεται με το λογισμικό Muse σε συγκεκριμένα αεροδρόμια. Εργαζόμαστε ενεργά για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας για τους πελάτες μας το συντομότερο δυνατό. Ο αντίκτυπος περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in των πελατών και στην παράδοση αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες διαδικασίες check-in. Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις αυτές είναι διαθέσιμες».

Παρακολουθεί το συμβάν η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά» την κυβερνοεπίθεση, προσθέτοντας: «Ενώ οι επιβάτες αντιμετωπίζουν διαταραχές, η ασφάλεια των αερομεταφορών και ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας παραμένουν ανεπηρέαστα... Τα τρέχοντα σημάδια δεν υποδηλώνουν μια εκτεταμένη ή σοβαρή επίθεση».

Ο Alan Woodword, καθηγητής κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Surrey, δήλωσε ότι το περιστατικό έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το γιατί τα αεροδρόμια φαίνεται να εξαρτώνται από την Collins για την επίλυση του προβλήματος με το Muse.

Αυτό υποδηλώνει ότι ο έλεγχος του συστήματος ήταν πιθανώς κεντρικός. Αν η Collins αναγκαστεί να το κλείσει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, είπε, «η αναστάτωση θα είναι τεράστια».

Ο Woodword αμφισβήτησε επίσης το γεγονός ότι, δεδομένου ότι το Muse χρησιμοποιείται σε αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, μόνο τρία είχαν επηρεαστεί. Είπε ότι, αν το σύστημα ήταν πράγματι κεντρικό, αυτό άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιτιθέμενοι να είχαν επιλέξει μέχρι στιγμής μόνο μερικά από τα αεροδρόμια που μπορούσαν να στοχεύσουν.

Η Maria Casey, από το Aldershot στο Hampshire, ήταν καθ' οδόν για διακοπές δύο εβδομάδων με σακίδιο στην πλάτη στο Krabi, στη νότια Ταϊλάνδη, πετώντας μέσω Αμπού Ντάμπι. Ωστόσο, η πτήση της Etihad που αναχωρούσε στις 9.30 π.μ. καθυστέρησε και κατέληξε να περιμένει στην ουρά για τρεις ώρες, επειδή η παραλαβή των αποσκευών έπρεπε να γίνει χειροκίνητα με ετικέτες αποσκευών γραμμένες με το χέρι.

«Μόνο δύο γκισέ είχαν προσωπικό, γι' αυτό και ήμασταν εκνευρισμένοι», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων PA. «Δεν ξέραμε τότε ότι επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση μέχρι τέσσερις ώρες αργότερα».

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακυρώνει τις μισές πτήσεις

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι οι μισές από τις προγραμματισμένες για την Κυριακή πτήσεις θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων που προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση στον πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης Collins Aerospace.

Η κυβερνοεπίθεση έχει προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία πολλών μεγάλων αεροδρομίων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Βρυξελλών, του Χίθροου και του Βερολίνου.

«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές από τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αεροδρομίου, το βράδυ του Σαββάτου.



