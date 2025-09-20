Το Ισραήλ κατηγόρησε το Σάββατο τη Χαμάς ότι άνοιξε πυρ κατά ομάδας του ΟΗΕ που είχε αναλάβει να ανοίξει έναν νέο ανθρωπιστικό διάδρομο στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα παλαιστινιακά Εδάφη του Ισραήλ, γνωστός και ως COGAT, δήλωσε ότι μαχητές της Χαμάς άνοιξαν πυρ κατά εργαζομένων του ΟΗΕ που είχαν αναλάβει το άνοιγμα μιας νέας διαδρομής για τη μετακίνηση φορτηγών από το Κερέμ Σαλόμ προς την ανθρωπιστική περιοχή στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την COGAT, οι μαχητές της Χαμάς έκλεψαν τα οχήματα του ΟΗΕ και τοποθέτησαν σακιά με άμμο στη διαδρομή για να αποτρέψουν νέες προσπάθειες παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο επικεφαλής της COGAT, υποστράτηγος Γκασάν Αλιάν, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Χαμάς αποδεικνύει ξανά και ξανά ότι δεν ενδιαφέρεται για την ευημερία των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, αλλά μόνο για τα τρομοκρατικά της κίνητρα».

Όπως τόνισε, «ακόμα και όταν το Κράτος του Ισραήλ συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και τους διεθνείς οργανισμούς για να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ανθρωπιστικής βοήθειας, η Χαμάς απεγνωσμένα προσπαθεί να το ματαιώσει την προσπάθεια, εγκαταλείποντας έτσι για άλλη μια φορά τους κατοίκους που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί και υποδουλώνοντάς τους για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της».

Ο Αλιάν καταδίκασε έντονα την επίθεση της Χαμάς εναντίον εργαζομένων του ΟΗΕ. «Δεν θα επιτρέψουμε στη Χαμάς να δημιουργήσει για άλλη μια φορά ψευδείς αφηγήσεις για μια κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε τη σκληρότητά της», ανέφερε.

Η Χαμάς σαμποτάρει την παροχή βοήθειας στη Γάζα

Κοινοποιώντας εικόνες από τα κατεστραμμένα οχήματα, η COGAT καταδίκασε τη Χαμάς για «σκόπιμη προσπάθεια να εμποδίσει την προσαρμογή των ανθρωπιστικών υποδομών στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ παράλληλα βλάπτει άμεσα τις προσπάθειες των διεθνών οργανισμών βοήθειας και του προσωπικού τους, προκειμένου να δημιουργήσει μια κρίση που θα ασκήσει διεθνή πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει την επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας».

Η ανακοίνωση έρχεται μια ημέρα αφότου η UNICEF παραδέχτηκε ότι «ένοπλα άτομα», τα οποία η COGAT κατονόμασε ως μέλη της Χαμάς, έκλεψαν φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας γεμάτα με βρεφικό γάλα στην Πόλη της Γάζας.



🚨BREAKING:

Hamas fired at UN teams and prevented the opening of a new humanitarian route in the southern Gaza Strip.



During UN work to open a new route for the movement of trucks from Kerem Shalom to the humanitarian area in the southern Gaza Strip, armed Hamas terrorists… pic.twitter.com/GtuhjA4FP1 — COGAT (@cogatonline) September 20, 2025

Πηγή: skai.gr

