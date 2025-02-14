Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) Καρίμ Χαν, μια εβδομάδα μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος με αυτόν τον σκοπό από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή του πως προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων στον Καρίμ Χαν, όπως προέβλεπε το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα της 6ης Φεβρουαρίου.

Ο Καρίμ Χαν, βρετανός υπήκοος, κίνησε τη διαδικασία που οδήγησε το ΔΠΔ να ανακοινώσει στα τέλη του 2024 την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ.

Οι δικαστές του ΔΠΔ έκριναν πως υπήρχαν «εύλογες» αιτίες να κατηγορηθούν ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο πρώην υπουργός Άμυνας Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που είχε έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του μήνα κατηγορεί το ΔΠΔ πως επιδόθηκε σε «παράνομες και αβάσιμες ενέργειες εναντίον της Αμερικής και στενού συμμάχου μας, του Ισραήλ» και για «κατάχρηση εξουσίας». Αναφέρεται επίσης στην έρευνα για φερόμενα εγκλήματα πολέμου αμερικανών στρατιωτικών στο Αφγανιστάν. Απαγορεύει την είσοδο στην αμερικανική επικράτεια σε μέλη του προσωπικού του ΔΠΔ και στα μέλη των οικογενειών τους, όπως και όλων όσοι θεωρείται ότι συνέβαλαν σε επίμαχες έρευνές του. Προβλέπει επίσης το πάγωμα τυχόν περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών στην αμερικανική δικαιοδοσία.

Το δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη (Ολλανδία) επέκρινε έντονα το εκτελεστικό διάταγμα, που έχει στόχο όπως τόνισε να «βλάψει το ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό έργο του».

Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ είναι μέλη του ΔΠΔ, δικαστικού οργάνου των Ηνωμένων Εθνών επιφορτισμένου να ασκεί διώξεις και να δικάζει πρόσωπα που κατηγορούνται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Το ΔΠΔ, το οποίο ιδρύθηκε το 2002, έχει το τρέχον διάστημα 124 κράτη μέλη. Δεν έχει απαγγείλει ετυμηγορίες παρά για ελάχιστες υποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021), η Ουάσιγκτον είχε επίσης προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος στελεχών του ΔΠΔ, ιδίως της πρώην εισαγγελέα του Φατού Μπενσουντά, εξαιτίας της έναρξης έρευνας για εγκλήματα πολέμου στο Αφγανιστάν από αμερικανούς στρατιωτικούς. Οι κυρώσεις εκείνες είχαν αρθεί λίγο καιρό αφού ανέλαβε την εξουσία ο διάδοχός του Τζο Μπάιντεν το 2021.

