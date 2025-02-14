Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί εναντίον της σύναψης συμφωνίας ειρήνης που θα ισοδυναμούσε κατ’ αυτόν με την «παράδοση» της Ουκρανίας και διερωτήθηκε κατά πόσον ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «ειλικρινά» διατεθειμένος να δεχτεί «διαρκή» κατάπαυση του πυρός, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύεται σήμερα.

Εάν επιτραπεί «ειρήνη που είναι παράδοση» αυτό θα ήταν «κακή είδηση για όλους», τόνισε ο κ. Μακρόν στην εφημερίδα — απευθυνόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Το μοναδικό ερώτημα σε αυτό το στάδιο είναι αν και κατά πόσον ο πρόεδρος Πούτιν είναι αληθινά, μακροπρόθεσμα και αξιόπιστα διατεθειμένος να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός», ανέφερε, κρίνοντας ακόμη πως η Ευρώπη «έχει ρόλο να διαδραματίσει» στις συζητήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια.

Κατά τον κ. Μακρόν, «μόνο» στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαφίεται να διαπραγματευτεί εξ ονόματος της χώρας του.

Προχθές Τετάρτη ο αμερικανός νέος υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έκρινε ότι δεν είναι «ρεαλιστικός» ο στόχος της Ουκρανίας να ανακτήσει τα εδάφη που απώλεσε μετά το 2014.

Η Ρωσία, που προσάρτησε την Κριμαία το 2014, διεκδικεί πέντε ουκρανικές περιφέρειες που κυρίευσε, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, αφού ξέσπασε ο πόλεμος την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας επέμεινε πως είναι ανάγκη οι Ευρωπαίοι να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας στην ήπειρο.

«Επαφίεται στη διεθνή κοινότητα, με συγκεκριμένο ρόλο για τους Ευρωπαίους, να συζητήσει για τις εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία και «ευρύτερα, για το πλαίσιο ασφαλείας σε όλη την περιοχή. Εκεί έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε», υπογράμμισε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν ο πρώτος δυτικός ηγέτης που αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ανάπτυξης ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία για να εγγυώνται την ασφάλειά της έναντι της Ρωσίας σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο νέος επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου Χέγκσεθ από την πλευρά του είπε πως επαφίεται στους Ευρωπαίους να προσφέρουν «εύρωστες» εγγυήσεις ασφαλείας για τη διατήρηση «διαρκούς» ειρήνης, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων για τον σκοπό αυτόν στην Ουκρανία.

