ΕΕ: Αντιδράσεις για την ιδέα Τραμπ και τις κυρώσεις στο ΔΠΔ

Μετά τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσε η ιδέα για αμερικανική «κατάληψη» της Γάζας, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κατηγορώντας το για «παράνομες και αβάσιμες ενέργειες εναντίον της Αμερικής και του στενού συμμάχου μας, του Ισραήλ», και για «κατάχρηση εξουσίας».



Παρά το γεγονός ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ είναι μέλη του δικαστικού οργάνου των Ηνωμένων Εθνών, η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνδέεται ξεκάθαρα με την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο υποδέχθηκε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο. Με το διάταγμα απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ δικαστών και εργαζόμενων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά και πάγωμα τυχόν περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών στην αμερικανική δικαιοδοσία.

Έντονη και άμεση η αντίδραση Κόστα

Έντονη και άμεση - αυτή τη φορά - ήταν η αντίδραση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, που σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X επισήμανε ότι οι κυρώσεις εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου απειλούν την ανεξαρτησία του και υπονομεύουν εξ ολοκλήρου το διεθνές ποινικό σύστημα. Χθες, άλλωστε, ο Αντόνιο Κόστα υποδέχθηκε στις Βρυξέλλες την δικαστή και πρόεδρο του ΔΠΔ Τομόκο Ακάνε.



Αρκετά καθυστερημένη και «χλιαρή» υπήρξε, πάντως, η αντίδραση της ΕΕ στην πρόθεση Τραμπ να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους κατοίκους της σε Αίγυπτο και Ιορδανία και να μετατρέψει τη Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής». Μόλις χθες, Πέμπτη, εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε ότι «λάβαμε υπόψη μας τα σχόλια του προέδρου Τραμπ», για να προσθέσει ότι «η ΕΕ παραμένει απόλυτα δεσμευμένη στη λύση των δύο κρατών». Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να σημειώσει ότι «η Γάζα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους».

Ενισχυμένα «ανακλαστικά» και «εκκωφαντική» σιωπή

Πιο ενισχυμένα «ανακλαστικά» από τις Βρυξέλλες επέδειξαν κάποια κράτη μέλη, όπως η Γερμανία. «Η Λωρίδα της Γάζας ανήκει στους Παλαιστίνιους» και πρέπει να αποτελέσει μέρος «του μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους» υπογράμμισε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ την Τετάρτη και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε κάνει λόγο για «απαράδεκτη» ιδέα, εκείνη της εκδίωξης των πολιτών της Γάζας στην Αίγυπτο ή την Ιορδανία. Αυστηρότερο υπήρξε το μήνυμα προς την Ουάσιγκτον από το Παρίσι. «Η Γαλλία επαναλαμβάνει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε αναγκαστική εκτόπιση του Παλαιστινιακού πληθυσμού της Γάζας, η οποία θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών. Έντονη υπήρξε και η αντίδραση της Μαδρίτης, με τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες να υπογραμμίζει ότι «η Γάζα είναι η γη των Παλαιστινίων της Γάζας και πρέπει να παραμείνουν στη Γάζα, που θα γίνει τμήμα μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δήλωση του Ολλανδού ομολόγου του Κάσπαρ Βέλντκαμπ που τόνισε ότι «για την Ολλανδία, δεν υπάρχει αμφιβολία: η Γάζα ανήκει στους Παλαιστίνιους».



«Εκκωφαντική», πάντως, υπήρξε η σιωπή άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη η έλλειψη «παρεμβάσεων» και σχετικών δηλώσεων από πλευράς των προέδρων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, που σε αντίθεση με τον προκάτοχό της Ζοζέπ Μπορέλ δεν έχει ακόμη ξεκάθαρη θέση σε ό,τι αφορά ειδικά το Παλαιστινιακό ζήτημα.

