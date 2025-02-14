Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε πως οι ΗΠΑ θα πουλήσουν στην Ινδία μαχητικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας F-35 στην Ινδία κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι μετά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, χθες Πέμπτη.

«Από φέτος, θα αυξήσουμε τις πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στην Ινδία κατά πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Προετοιμαζόμαστε επίσης να προμηθεύσουμε (...) μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Ινδία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οΤραμπ δεν παρείχε χρονοδιάγραμμα, αλλά οι πωλήσεις, ειδικά για τεχνολογία αιχμής όπως το stealth jet F-35, συνήθως χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Είπε επίσης ότι οι χώρες έχουν συνάψει συμφωνία που περιλαμβάνει την εισαγωγή περισσότερου πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Ινδία για να συρρικνωθεί το εμπορικό έλλειμμα μεταξύ των δύο χωρών.

H Ουάσιγκτον και το Νέο Δελχί θα συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν αυτό που αποκάλεσε «απειλή της ριζοσπαστικής ισλαμικής τρομοκρατίας».

Οι ξένες στρατιωτικές πωλήσεις όπως αυτές του F-35 θεωρούνται συμφωνίες της κυβέρνησης, όπου το Πεντάγωνο ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του εργολάβου άμυνας και μιας ξένης κυβέρνησης.

Η Ινδία συμφώνησε να αγοράσει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια αμυντικών προϊόντων των ΗΠΑ από το 2008. Πέρυσι, η Ινδία συμφώνησε να αγοράσει 31 μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9B SeaGuardian και SkyGuardian μετά από συζητήσεις που διήρκεσαν περισσότερα από έξι χρόνια.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου των ΗΠΑ, το Νέο Δελχί αναμένεται να δαπανήσει περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία για τον εκσυγχρονισμό του στρατού του.

Η Lockheed παράγει τρία μοντέλα των νέων πολεμικών αεροσκαφών για τον αμερικανικό στρατό και τους συμμάχους, όπως η Βρετανία, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Τουρκία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Βέλγιο.

Η Ρωσία είναι για δεκαετίες ο κύριος προμηθευτής όπλων στην Ινδία, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα όπλων στον κόσμο, και τα μαχητικά αεροσκάφη της αποτελούν μέρος του στρατιωτικού στόλου της Ινδίας. Όμως, η ικανότητα της Μόσχας να εξάγει τα τελευταία χρόνια έχει καταστραφεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάνοντας το Νέο Δελχί να κοιτάζει προς τα δυτικά.

