Αυξημένη επιφυλακή και εγρήγορση με αντίβαρο την ψυχραιμία

Της Δώρας Αντωνίου

Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης και επέκτασης της πολεμικής κρίσης ανησυχεί την Αθήνα, που σταθερά καλεί όλα τα μέρη σε αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα περιφερειακής ανάφλεξης. Την ίδια στιγμή, σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η συνδρομή προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή στον πόλεμο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι είναι αυτονόητη η στήριξη κάθε φορά που τίθεται θέμα απειλής κατά της Κύπρου και είναι μονόδρομος η συνδρομή με κάθε δυνατό μέσο και με κάθε δυνατό τρόπο. Μήνυμα που μετέφερε χθες στη Λευκωσία ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας. Την ίδια στιγμή, η εκτίμηση της ελληνικής πλευράς είναι ότι δεν συντρέχει μείζον θέμα ασφαλείας για την Κύπρο, αλλά με την αποστολή φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών η ελληνική πλευρά εκφράζει εμπράκτως την αλληλεγγύη της.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο γίνονται οι δέουσες κινήσεις. Ο πρωθυπουργός συνεχίζει τον κύκλο επικοινωνιών με ηγέτες της ευρύτερης περιοχής, επαναλαμβάνοντας σε όλους τους τόνους την ανάγκη αποκλιμάκωσης για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Η προσοχή στρέφεται και στο εσωτερικό μέτωπο, καθώς είναι εύλογη η ανησυχία να πυροδοτήσει μια σειρά από μέτωπα η αγωνία που προκαλούν οι εξελίξεις στην περιοχή. Η βασική ανησυχία είναι ότι, όπως έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν, ενδέχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν να αξιοποιηθεί για κερδοσκοπία και για έναν νέο κύκλο ακρίβειας, τη στιγμή που οι πολίτες δείχνουν να βιώνουν μια ήδη δυσβάσταχτη καθημερινότητα από τις τιμές σε αγαθά και υπηρεσίες.

Έτσι, κυβερνητικές πηγές έσπευσαν χθες να διαμηνύσουν ότι όσον αφορά τις τιμές ενέργειας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα τροφοδοσίας της αγοράς και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σε σχέση με τα αποθέματα ασφαλείας. Διαμηνύεται, μάλιστα, ότι ήδη η κυβέρνηση έχει εκπέμψει τα κατάλληλα σήματα προς διυλιστήρια και εταιρείες εμπορίας αναφορικά με κινήσεις αισχροκέρδειας, ενώ στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η αρχή προστασίας του καταναλωτή.

Παράλληλα, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια προϊόντων στην αγορά και ότι δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές και ανεκτές κινήσεις στην κατεύθυνση ανατιμήσεων και αυξήσεων, που θα είναι αδικαιολόγητες και θα «δείχνουν» αισχροκέρδεια. Αναφέρεται, μάλιστα, ότι εφόσον κριθεί απαραίτητο και το απαιτήσουν οι συνθήκες, θα ληφθούν πρόσθετα και έκτακτα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών.

Σε σχέση με τις πληροφορίες για μετακινήσεις αμυντικού υλικού και αύξησης των μέτρων ασφάλειας σε πιθανούς στόχους, από την κυβέρνηση επιδιώκεται να χαμηλώσουν οι τόνοι, με την επισήμανση ότι δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνεται δημοσίως. Επιβεβαιώνεται, πάντως, ότι υπάρχει αυξημένη επιφυλακή και απαιτείται προσοχή και ψυχραιμία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, συνεχίζεται η κινητοποίηση του υπουργείου Εξωτερικών και των κατά τόπους διπλωματικών Αρχών της χώρας για την παροχή συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στις χώρες του Κόλπου και δεν είναι εφικτή η απομάκρυνσή τους όσο παραμένει κλειστός ο εναέριος χώρος. Αντίστοιχα, σε εγρήγορση παραμένει ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για την ενημέρωση για την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή.

