Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη πραγματοποίησε στην Ερήμη, κοντά στη Λεμεσό της Κύπρου, επιστημονική αποστολή του πανεπιστημίου της Σιένα. Πιο συγκεκριμένα, κατάφερε να φέρει στο φως ναό 4.000 ετών, ο οποίος είχε δημιουργηθεί σε χώρο όπου βρισκόταν το εργαστήρι ενός τεχνίτη.

Όπως δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa o αρχαιολόγος Λούκα Μπομπαρντιέρι, πρόκειται για «τον αρχαιότερο ιερό χώρο που έχει ανακαλυφθεί, έως τώρα στη Μεγαλόνησο».

Ο Μπομπαρντιέρι είναι υπεύθυνος των ανασκαφών, οι οποίες διεξάγονται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αρχαιοτήτων της Κύπρου και το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως εξήγησε ο επιστήμονας «πρόκειται για ένα μεγάλο δωμάτιο, όπου ένα μεγάλο μαγκάλι φώτιζε, μέρα-νύχτα, ένα μεγάλο μονόλιθο». Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν «ναό που δημιουργήθηκε πριν από τους ναούς που γνωρίζουμε συνήθως» και ο οποίος μας δείχνει «πόσο πολυσύνθετη και πλούσια ήταν η ζωή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι ήταν τεχνίτες και έζησαν τέσσερις χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς».

Ο Ιταλός επιστήμονας, αποκάλυψε, δε, ότι «στην τελευταία αυτή εκστρατεία ανασκαφών, βρέθηκε και ο σκελετός μιας κοπέλας ηλικίας περίπου είκοσι ετών, η οποία, όπως όλα δείχνουν, δολοφονήθηκε και στη συνέχεια το πτώμα «χτίσθηκε» για να μην ανακαλυφθεί, πιθανότατα, το έγκλημα.

Οι δολοφόνοι της έσπασαν το κρανίο της με ένα ξίφος ή με μια βαριά πέτρα και στη συνέχεια την τοποθέτησαν στο πάτωμα, με ένα βαρύ λίθο πάνω στο στήθος.

Δεν βρέθηκε κανένα πολύτιμο αντικείμενο στον περιβάλλοντα χώρο, κάτι που σημαίνει ότι δεν τηρήθηκε η συνήθης ιεροτελεστία. Δεν αποκλείεται να πρόκειται, λένε οι Ιταλοί επιστήμονες, για πανάρχαια γυναικοκτονία, η οποία μπορεί και να συνδέεται με «τιμωρία», για το ότι η κοπέλα είχε μείνει έγκυος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

