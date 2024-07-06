Η Ουγγαρία ακύρωσε μια συνάντηση υπουργών Εξωτερικών με τη Γερμανία, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα στη Βουδαπέστη, λόγω τεχνικών, όχι πολιτικών λόγων, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Λόγω μιας αναπάντεχης αλλαγής στο πρόγραμμα του υπουργού, το υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε η επίσκεψη να λάβει χώρα σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ελπίζουμε στο εγγύς μέλλον», αναφέρει το υπουργείο.

«Ο λόγος είναι καθαρά τεχνικός και όχι πολιτικός».

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι «εξεπλάγη» από την ακύρωση και ότι μια «σοβαρή και ειλικρινής» συζήτηση είναι αναγκαία, μετά τη συνάντηση την Παρασκευή του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συνάντηση στη Μόσχα ήταν η πρώτη ενός Ευρωπαίου ηγέτη με τον Πούτιν στη ρωσική πρωτεύουσα από τον Απρίλιο του 2022, δύο μήνες αφότου η Μόσχα ξεκίνησε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.