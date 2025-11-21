Κύπρος: Στη φυλακή Αζέρος με την κατηγορία της συνωμοσίας

Δικαστήριο στην Κύπρο καταδίκασε την Παρασκευή έναν Αζέρο πολίτη σε ποινή φυλάκισης 6,5 ετών με την κατηγορία της συνωμοσίας, δήλωσε ο δικηγόρος του, αφού οι εισαγγελείς είχαν προηγουμένως αποσύρει τις κατηγορίες ότι σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών που ζουν στο νησί.

Το Κακουργιοδικείο Κύπρου επέβαλε την ποινή στον Όρκαν Ασάντοφ, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση από τα τέλη του 2021. Την εποχή της σύλληψής του, το Ισραήλ είχε κατηγορήσει το Ιράν ότι στρατολόγησε τον Ασάντοφ ως «εκτελεστή», με στόχο Ισραηλινούς επιχειρηματίες στο νησί.

Το Ιράν είχε απορρίψει τότε αυτές τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Το κατηγορητήριο δεν ανέφερε ποτέ κάποια σύνδεση με το Ιράν.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία προς διάπραξη εγκλήματος και κατοχή όπλων, δήλωσε ο δικηγόρος του Κώστας Ευσταθίου στο Reuters, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος».

Κατά τη διάρκεια μιας μακράς δίκης που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και μετά από διαπραγματεύσεις για συμφωνία αποδοχής ενοχής, οι εισαγγελείς απέσυραν τις κατηγορίες σχετικές με τρομοκρατία, καθώς και τις κατηγορίες ότι οι Ισραηλινοί ήταν οι υποτιθέμενοι στόχοι του.

«Πείσαμε το δικαστήριο ότι η εθνικότητα δεν είχε απολύτως καμία σχέση με την υπόθεση», είπε ο Ευσταθίου. «Δεν είχε καμία σχέση με την τρομοκρατία».

Η ποινή της Παρασκευής λαμβάνει υπόψη τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει. «Είναι μια αυστηρή ποινή, εντός των ορίων του νόμου», είπε ο δικηγόρος.

